Metál Zoltán: nagyon felhígult a taxisszakma, jogosítvány nélküli sofőrök is feltűntek

Az elmúlt időszakban a taxis szakma valóban felhígult és a pandémia óta a szükségesnél is több autó van az utakon – mondta az InfoRádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke, miután a problémák az Országgyűlésben is napirenden voltak.

„A felhígulás több mindennek is köszönhető, de az utóbbi időben mindenféle módon próbáljuk azt kommunikálni, hogy ha van akarat, akkor lehetne ezen változtatni” – jelentette ki a szövetség elnöke. Metál Zoltán szerint először is azt szeretnék, ha a hatóság erősítené a jelenlétét ellenőrzésekkel, mert sok olyan gépkocsivezető jelent meg a piacon az elmúlt években, akikről némi vizsgálat után kiderült, hogy

nemhogy jogosítványa, de még általános iskolai végzettsége sincs.

Hamis papírok kerültek elő, sőt sok esetben egyáltalán nem rendelkeztek semmiféle igazolvánnyal az érintettek, éppen ezért lenne szükséges a fokozott hatósági jelenlét – szögezte le.

Az Országgyűlés keddi ülésén Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára is arról beszélt, hogy túl sok a taxis.

„Magyarországon hosszú évtizedekig átlagosan mintegy 10 ezer taxis működött, ebből durván 5 ezer vidéken és ugyanennyi Budapesten és közvetlen környezetében. Ez a szám az utóbbi időben mintegy 12 500-ra gyarapodott” – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy ennyi taxisra nincs piaci igény, és emiatt kiújul a szervezetek és cégek között a piacért folytatott harc.

Metál Zoltán szerint határozottabb hatósági fellépésre lenne szükség. Mint mondta, másfél évvel ezelőtt jelezte a szervezet a vizsgaközpontok vezetőinek:

érezhető és látható, hogy egyesek okoseszközök segítségével, csalással mennek át a vizsgán.

Az elmúlt napokban a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet javaslatára egy olyan törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlamentben, ami alapján olyan eszközökkel szerelnék fel a vizsgaközpontokat, amik ellehetetlenítik az okoseszközök használatát – magyarázta az Országos Taxis Szövetség elnöke.

Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a szövetség levélben kérte a kormányt a vizsgafeltételek szigorítására, például hogy harmadik országból érkező gépkocsivezető még tolmáccsal se vehessen részt a vizsgákon, hiszen a magyar vállalkozások és munkavállalók védelme kiemelt és fontos feladat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is hasonlóképpen jelezte ennek szükségességét.

A Taxis Szövetség elnöke hozzátette, bizonyos keretek között szükséges lenne szigorítani a taxis engedélyek kiadását is.