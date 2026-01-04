Megdöbbentő tragédia: egy egész család odaveszett

A borzalom kedd hajnalban kezdődött, amikor Mercer Islanden holtan találták a 80 éves Danielle Cuvilliert és 45 éves fiát, Mackenzie P. Williamset - írja a borsonline a New York Post cikkére hivatkozva.

New. A rendőrség szerint már ekkor felmerült a gyanú, hogy nem egyszerű halálesetekről van szó, majd néhány órával később Issaquahban, egy másik előkelő környéken, egy jóléti ellenőrzés során újabb két holttestre bukkantak. Itt egy negyvenes éveiben járó nő és egy, a harmincas évei közepén járó férfira találtak rá, akik lőtt sérüléseket szenvedtek el. Nem volt nyoma betörésnek, vagy dulakodásnak. Később nyilvánosságra hozták, hogy a férfi Danielle 34 éves fia, Dominick Cuvillier volt, a nő pedig Mackenzie Williams felesége.

Artist, 80, and her two sons among four dead in triple murder-suicide in upscale Seattle suburb https://t.co/6t8bMUe4Iu pic.twitter.com/H4rpFzY3X9 — New York Post (@nypost) January 1, 2026

A tragédia hátterében, mint kiderült, egy évek óta elmérgesedő, keserű családi viszály állt. A felszín alatt ugyanis súlyos konfliktus volt a fotóművész édesanya és idősebb fia között, leginkább a fiatalabb fiú gondozása miatt. Dominick ugyanis Angelman-szindrómában szenvedett, egy ritka genetikai betegségben, amely súlyos értelmi fogyatékossággal jár, és éjjel-nappali felügyeletet igényel. Édesapjuk 2018-as halálát követően Mackenzie Williams vállalta magára a testvére ellátásának megszervezését, kezdetben az édesanyjával közösen. A kapcsolatuk azonban hamarosan megromlott.

Az idősebb fiú azzal vádolta meg az anyját, hogy bántalmazza fogyatékkal élő testvérét, amit Danielle határozottan tagadott, és azzal vágott vissza, hogy szerinte a fia, Williams agresszívvé és kiszámíthatatlanná vált. A konfliktus odáig fajult, hogy a nő ellen testi sértés miatt eljárás indult, aki viszont távoltartási végzést kért a fia ellen, mivel rettegett Williamstől a fegyverei miatt:

a férfi majdnem 53 lőfegyvert tartott az otthonában, amelyeket később átadott a hatóságoknak.

Bár a távoltartást idővel megszüntették, és a felek megállapodtak a gondozásról, valamint a minimális kapcsolattartásról, a feszültség így sem enyhült. A tragédia helyszínein összesen öt fegyvert találtak, a végzetesen elmérgesedett családi konfliktus pedig négy ember életét követelte: úgy tudni, Williams és Danielle halálát gyilkosságként és öngyilkosságként, míg az Issaquah-i haláleseteket gyilkosságként vizsgálják, habár a lövöldözőt egyelőre nem azonosították. A hírek szerint a King Megyei Orvosszakértői Hivatal fogja megállapítani az áldozatok halálának pontos okát - írja a New York Post.