Az oroszok válságát mutatja a sikeres amerikai akció - mondja az elemző Venezueláról

Az elemző rámutat: a venezuelai beavatkozás cáfolja azokat a véleményeket, melyek szerint Donald Trump izolacionista politikát folytatna. Az elnök láthatóan a Reagan-féle „erővel elért béke” doktrínáját követi, amely már a decemberben közzétett új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában is hangsúlyosan megjelent.
Történelmi párhuzamként vonható fel az 1983-as grenadai invázió (Operation Urgent Fury), amelynek során az Egyesült Államok egy marxista puccsot követően avatkozott be a karibi térségben, tartva egy újabb szovjetbarát bázis kiépülésétől. Hasonló analógia az 1986-os Líbia elleni légicsapás-sorozat is, amely Moammer Kadhafi rezsimjét szigetelte el – ez utóbbi a tavalyi, Irán elleni fellépéssel mutat rokonságot.
Moszkva és a cserben hagyott szövetségesek
A művelet másik kulcsfontosságú aspektusa az orosz reakció, illetve annak hiánya. Venezuela már a negyedik olyan szoros orosz szövetséges két éven belül, amelyet közvetlen támadás ér, miközben Moszkva képtelen érvényesíteni érdekeit. Ez a sorozat Örményországgal (2023, Hegyi-Karabah) kezdődött, majd Szíria Aszad-rezsimjének bukásával (2024. december) és Irán bombázásával (2025. június) folytatódott.
Venezuela és Oroszország között pedig papíron szoros stratégiai partnerség áll fenn
- Caracas orosz Szuhoj vadászgépeket és légvédelmi rendszereket üzemeltet, az országban orosz katonai tanácsadók állomásoznak.
- 2025 májusában átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötöttek, 2024 végén pedig 2030-ig szóló gazdasági útitervet írtak alá.
- Venezuela Oroszország legfontosabb hídfőállása a nyugati féltekén.
Caracas magára maradt
Annak ellenére, hogy Moszkva korábban „teljes támogatásáról” biztosította a dél-amerikai országot, a szakértő szerint Caracas ugyanúgy magára maradt, mint korábban Jereván, Damaszkusz vagy Teherán. Az orosz külügyminisztérium első hivatalos reakciója – amely „mély aggodalmát” fejezte ki és a „béke övezetének” megőrzését szorgalmazta – a diplomáciai nyelvezetről lefordítva a beavatkozás elmaradását jelenti.
Donald Trump legfrissebb bejelentése szerint Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és elszállították az országból. Amennyiben a hír beigazolódik, a venezuelai rezsim összeomlása végleges, és úgy tűnik, Moszkva ezúttal sem sietett szövetségese védelmére.