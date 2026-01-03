ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Rejtély: karácsonykor holtan találták a vidáman nyaraló házaspárt

Infostart

Egy több mint harminc éve házas kanadai pár holttestére bukkant a fiuk a Dominikai Köztársaságban.

A 56 éves Alain Noël és az 55 éves Christine Sauvé december 26‑án kerültek elő élettelenül a Villa Riva településen található El Indio Village üdülőkomplexumban lévő nyaralójukban – írja a liner.hu.

A családtagok szerint Christine napokkal a halála előtt szédülésre panaszkodott, és december 25‑én el is ájult, ezért kórházba vitték, ahonnan rövid idő után hazaengedték.

Unokahúga, Patricia Sauvé elmondta, hogy Alain sem érezte jól magát, ugyanakkor a házaspár még az ünnepek alatt is jókedvűen FaceTime‑olt a családdal. Patricia szerint

„a hívás során vidámnak tűntek és viccelődtek. Semmi sem utalt arra, hogy komoly baj lenne”.

Patricia Sauvé a Coast Reporternek úgy fogalmazott: „Felfoghatatlan, hogy két ember egyszerre hal meg. Egyáltalán nem értjük, mi történik, ezért is van ekkora értetlenség a családban, ezért is merül fel ennyi kérdés.” A nő azt is elmondta, Alain és Christine „nagyon boldog pár voltak”, és több mint 30 év házasság után a Dominikai Köztársaságba szerettek volna visszavonulni – írja a People.

Christine testvére, Gilles Sauvé Jr. a Radio‑Canadának nyilatkozva elmondta, hogy nővére aznap további vizsgálatokra készült, amikor őt és férjét holtan megtalálták. Gilles azonnal a Dominikai Köztársaságba utazott, hogy intézkedjen, ám elmondása szerint a folyamat és a vizsgálat rendkívül lassan halad.

