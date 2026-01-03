ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump: amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben
Nyitókép: X / White House

Amerikai sebesültjei is vannak a venezuelai hadműveletnek

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnöknek és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak telefonon adott interjúban beszámolt arról, hogy "valós időben" követhette a katonai akciót, amelyet magas szintű professzionalizmussal végrehajtottként jellemzett.

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy "valóságos erődben" rejtőzött, a műveletben részt vevő amerikai katonáknak "acélajtókon kellett" áthatolniuk. Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé. Beszámolt arról, hogy elfogásuk után Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték, amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra.

Az amerikai elnök utalt arra, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve: nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen.

Elmondta azt is, hogy a helyi idő szerint szombaton délelőtt 11 órára tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el.

Elfogták és kivitték az országból Madurót - közölte Donald Trump

A szombat reggeli, Caracas elleni légicsapások után Trump amerikai elnök bejelentette: kommandósok elfogták és kivitték az országból Maduro, venezuelai államfőt. Trump „ragyogó műveletnek” minősítette az akciót, amit hónapok óta tartó flotta-összevonások és amerikai fenyegetések előztek meg.
 

Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

Donald Trump: elraboltuk a venezuelai elnököt!

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé az elfogott venezuelai elnököt

"Minden rendelkezésünkre álló fegyverrel védekezünk" - jelentette be a venezuelai hadügyminiszter

Az oroszok válságát mutatja a sikeres amerikai akció - mondja az elemző Venezueláról

Még mindig nem tudni pontosan mi okozta a borzalmas svájci katasztrófát - videó

Beszélni kezdett a svájci bártulajdonos, egy diák a végsőkig küzdött a lángok között rekedt barátaiért

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató várható a részletekről. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete

80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.

US launches strikes on Venezuela, captures President Maduro and charges him with drug offences

The US attorney general says Maduro will face "American justice on American soil"; meanwhile, Venezuela condemns the "extremely serious military aggression".

2026. január 3. 15:21
Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen
2026. január 3. 14:57
BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában
