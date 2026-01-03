ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
Gustavo Petro kolumbiai elnök katonákat vezényelt a venezuelai határra.
Nyitókép: X / El Electoral Colombia

Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

Infostart

A Venezuelával szomszédos ország elnöke elrendelte a hadsereg bevetését.

A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte: a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra. A kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekült árad indulhat meg a szomszédos ország felől.

A brit média cég szerint az egész térségben "visszafojtott lélegzettel figyelik" mi fog még történni, miután az USA katonai akció keretében elfogta és elszállította a venezuelai elnököt. Nicolás Madurot drogkereskedelem vádjával akarják bíróság elé állítani - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, hogy Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen, a mostanira is csak Maduro elnök és felesége elfogása miatt volt szükség.

A Gustavo Petro államfő korábban többször a feszültség enyhítését sürgette és azt, hogy az USA kezdjen tárgyalásokat Venezuelával a kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében. Kolumbiának több mint 2000 km hosszú határa van Venezuelával és a múltban a két ország polgárai gyakran kerestek menedéket a másik államban, amikor hazájukban súlyos gazdasági vagy politikai válságok törtek ki.

A brit média cég szerint a Venezuela elleni amerikai katonai fellépésnek hosszútávú következményei lehetnek és ezek elsősorban a szomszédos Kolumbiát érinthetik.

