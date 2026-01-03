Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte: a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra. A kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekült árad indulhat meg a szomszédos ország felől.

A brit média cég szerint az egész térségben "visszafojtott lélegzettel figyelik" mi fog még történni, miután az USA katonai akció keretében elfogta és elszállította a venezuelai elnököt. Nicolás Madurot drogkereskedelem vádjával akarják bíróság elé állítani - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, hogy Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen, a mostanira is csak Maduro elnök és felesége elfogása miatt volt szükség.

BREAKING NEWS??????????

The President of Venezuela, Nicolas Maduro has been arrested.

He has been flown out of the country. https://t.co/gwHaRVkHis pic.twitter.com/X0JLuaHl9Q — Levi Eyaru (@Levi_Eyaru) January 3, 2026

A Gustavo Petro államfő korábban többször a feszültség enyhítését sürgette és azt, hogy az USA kezdjen tárgyalásokat Venezuelával a kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében. Kolumbiának több mint 2000 km hosszú határa van Venezuelával és a múltban a két ország polgárai gyakran kerestek menedéket a másik államban, amikor hazájukban súlyos gazdasági vagy politikai válságok törtek ki.

A brit média cég szerint a Venezuela elleni amerikai katonai fellépésnek hosszútávú következményei lehetnek és ezek elsősorban a szomszédos Kolumbiát érinthetik.