Kolumbia csapatokat vezényelt a venezuelai határra

A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte: a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra. A kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekült árad indulhat meg a szomszédos ország felől.
A brit média cég szerint az egész térségben "visszafojtott lélegzettel figyelik" mi fog még történni, miután az USA katonai akció keretében elfogta és elszállította a venezuelai elnököt. Nicolás Madurot drogkereskedelem vádjával akarják bíróság elé állítani - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, hogy Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen, a mostanira is csak Maduro elnök és felesége elfogása miatt volt szükség.
BREAKING NEWS??????????— Levi Eyaru (@Levi_Eyaru) January 3, 2026
The President of Venezuela, Nicolas Maduro has been arrested.
He has been flown out of the country. https://t.co/gwHaRVkHis pic.twitter.com/X0JLuaHl9Q
A Gustavo Petro államfő korábban többször a feszültség enyhítését sürgette és azt, hogy az USA kezdjen tárgyalásokat Venezuelával a kábítószer kereskedelem felszámolása érdekében. Kolumbiának több mint 2000 km hosszú határa van Venezuelával és a múltban a két ország polgárai gyakran kerestek menedéket a másik államban, amikor hazájukban súlyos gazdasági vagy politikai válságok törtek ki.
A brit média cég szerint a Venezuela elleni amerikai katonai fellépésnek hosszútávú következményei lehetnek és ezek elsősorban a szomszédos Kolumbiát érinthetik.