2026. január 3. szombat
Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas felvonultatja valamennyi katonai eszközét, miután szombat hajnalban légitámadás ért több venezuelai várost.
Nyitókép: Getty Images / Jesus Vargas

"Minden rendelkezésünkre álló fegyverrel védekezünk" - jelentette be a venezuelai hadügyminiszter

Infostart / MTI

Vladimir Padrino azt hangoztatta: Caracas "felvonultatja valamennyi katonai eszközét", miután szombat hajnalban légitámadás ért több venezuelai várost.

Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.

Külföld    "Minden rendelkezésünkre álló fegyverrel védekezünk" - jelentette be a venezuelai hadügyminiszter

venezuela

háború

usa

