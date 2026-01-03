ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 3. szombat
Egy kupac különböző tömegű befektetési ezüstrúd és lapka.
Nyitókép: Unsplash

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

Vendégszerző

2025-ben a nemesfémek nem csendben emelkedtek, hanem berobbantak. Egy hétköznapi ékszervásárlás megmutatta, hogy az arany már nem magányos király, hanem két feltörekvő trónkövetelő szorítja. Az ezüst és a platina árrobbanása mögött kínálati szűkösség, befektetői rotáció és jegybanki üzenetek álltak. Ami kívülről drágulásnak tűnik, belülről gazdaságtörténet.

Pár hete egy régi barátom idegesen tapogatta az ujját, elveszítette ugyanis az arany karikagyűrűjét. Amikor pótolni akarta, jött a hidegzuhany. Az ugyanolyan egyszerű, dísztelen ékszer ára több mint kétszerese volt annak, amennyit pár éve fizetett érte. „Mi történt az arannyal?” – kérdezett döbbenten. A válasz röviden: 2025.

Csillogott a sárga fém

A barátom gyűrűje tökéletes belépő egy sokkal nagyobb történetbe. Mert amit ő a belvárosi ékszerüzletben tapasztalt, az nem egy mohó kereskedő egyedi árszabása volt, hanem a globális pénzügyi színpad egyik leglátványosabb sztorija. 2025-ben a nemesfémek nem egyszerűen emelkedtek, hanem szárnyaltak.

Az arany, a jól ismert, kissé unalmas klasszikus, már az év elején is drágának számított. Januárban unciánként 2600 dollár körül járt, december végére viszont 4500 dollár fölé emelkedett az ára. Ez önmagában is elképesztő, több mint 70 százalékos éves hozamot jelentett.

Az okok a szokásosak voltak. Geopolitikai feszültségek, kereskedelmi bizonytalanság, gyengülő dollár, csökkenő reálhozamok. Ráadásul a jegybankok is úgy vásárolták az aranyat, mintha ez lenne az egyik, törvény által rögzített feladatuk. Az ETF-ekbe áramló pénzek pedig csak erősítették ezt a folyamatot.

De már itt vannak a trónkövetelők

Csakhogy 2025 nem az arany egyeduralmáról szólt. Az igazi meglepetést az ezüst és a platina okozta. Az ezüst, amelyet sokáig a szegény ember aranyának csúfoltak, unciánként 30 dollár alól 80 dollár környékére repült. Ez majdnem 175 százalékos éves hozamot jelentett. A platina pedig 900 dollár környékéről ugrott 2500 közelébe, ami szintén 170 százalék feletti teljesítmény.

Mindez persze nem volt teljesen váratlan azoknak, akik a piacokat követték. Az arany az elmúlt években nagyon elhúzott a másik két nemesfémtől. Az aranyban mért árfolyamuk 2021 eleje és 2025 eleje között a felével-harmadával csökkent. Azaz várható volt egy korrekció, mely be is következett.

Drága arany, változó piacok, ipari fordulatok

Először is a piac mérete fontos szerepet játszott. Míg az aranyé egy óriási óceán, addig az ezüst és a platina volumene jóval szerényebb. Amikor befektetők pénzt csoportosítanak át, például mert az arany már túl drága, akkor ezeken a kisebb piacokon az ár sokkal nagyobbat mozdul.

2025-ben pontosan ez történt. Sok befektető úgy gondolkodott, hogy ha az arany ennyire elszaladt, akkor az ezüst és a platina egy olcsóbb alternatíva annak, aki nemesfémekbe szeretne fektetni. Mindkettő menedék eszköz, ráadásul van bennük ipari sztori is. És micsoda sztori.

Az ezüst évek óta strukturális kínálati deficittel küzd. Nem azért, mert nem akarnak többet bányászni, hanem mert gyakran más fémek melléktermékeként kerül felszínre. A kínálat tehát rugalmatlan. Eközben az ipari kereslet (elektronika, napelemek) növekszik.

Amikor ehhez 2025-ben felgyorsuló ETF-tőkebeáramlás társult, az ár robbanásszerűen emelkedett. Decemberben különösen. Egyetlen hónap alatt több mint 36 százalékot hozott a szürke fém.

A platina története másképp izgalmas: itt a kulcsszó a hiány.

Harmadik egymást követő évben volt deficites a piac, miközben a kínálat, mely főként Dél-Afrikára koncentrálódik, különösen sérülékeny.

Az autóipari katalizátorok világa is hatott az árára. A palládiumot részben drágasága, részben szabályozási narratívák okán egyre inkább platinára cserélik. Amikor pedig az év végén az EU belső égésű motorokra vonatkozó tiltási diskurzusa finom fordulatot vett, a piac rakétaként lőtt ki. Decemberben közel 50 százalékos havi hozamot regisztrálhattunk dollárban. Egyetlen hónap alatt.

A Fed december 10-i kommunikációja, azaz az óvatos enyhítésre való célzás pedig fűtötte az inflációs félelmeket, mely még inkább vonzóvá tette a nem kamatozó eszközöket.

Az EKB december 18-i stabil, de óvatosságot hangsúlyozó üzenete pedig európai oldalról adott hátteret az emelkedésnek. Mindezt megdobta az év végi alacsony likviditás, amely a kisebb piacokon felnagyítja az ármozgásokat.

Trendfordulók

Fontos látni a kontrasztot a korábbi évekkel. 2021-ben mindhárom fém szenvedett, 2022-ben a platina előre szaladt, 2023-ban az arany tette ugyanezt, 2024-ben az arany és az ezüst is nagyot futott. De 2025-ben végre a teljes történet összeért, és az év a nemesfémek éve lett.

2026-ban persze újabb fordulat jöhet. Ha a Fed vagy az EKB kevésbé lesz galamblelkű, ha a reálhozamok emelkednek, az nem tenne jót a nemesfémek árának. És ha a platina kínálati gondjai enyhülnek, vagy az ezüst ipari kereslete lassul, akkor a fundamentumok is gyengébbek lesznek.

Zárás

Amikor a barátom végül megvette az új gyűrűt, bosszankodva jegyezte meg, hogy ez egy nagyon drága lecke volt. 2025 azonban nem csak neki volt tanulságos. Megmutatta, hogy a nemesfémek világa élő, lüktető rendszer. Az arany továbbra is örök klasszikus, de 2025-ben az ezüstnek és a platinának sikerült ellopnia a show-t.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

