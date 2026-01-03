ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 1980-ban olimpiai bajnokságot nyerõ amerikai jégkorong-válogatott kitüntetésérõl szóló elnöki rendelet aláírásán a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. december 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Francis Chung/Pool

Donald Trump: elraboltuk a venezuelai elnököt!

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az amerikai elnök személyesen jelentette be, hogy sikeres katonai akciót hajtottak végre, amelynek keretében elrabolták Nicolás Maduro elnököt és feleségét.

Donald Trump az elképesztő akcióról a Truth közösségi médiában számolt be. Azt írta:

"Az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és elrepítettek az országból. A műveletet az amerikai rendfenntartó szervekkel együttműködésben hajtották végre. A részletek hamarosan következnek. Ma 11 órakor sajtótájékoztatót tartunk Mar-a-Lago-ban."

A BBC úgy tudja, hogy az elnöki házaspárt az amerikai haditengerészet különleges egységének, a Delta Force-nak katonái ejthették foglyul. A brit média cég idézte Venezuela alelnökét, aki azt nyilatkozta: a kormány nem tudja, hol tartózkodik Maduro elnök és Cilia Flores, az államfő felesége. Delcy Rodríguez hozzátette: követelik, hogy „azonnali életjelet” kapjanak mindkettőjükről. Az országban közben rendkívüli állapotot hirdettek.

Londoni közlés szerint a ma reggeli támadásokkal kapcsolatban még mindig sok a bizonytalanság. Egyelőre nem tudni vannak-e halálos áldozatai vagy sebesültjei a bombázásoknak és, hogy a katonai akció mekkora károkat okozott. Vladimir Padrino a latin-amerikai ország védelmi miniszter közölte, hogy a kormány információkat gyűjt a halottakról és a sérültekről, és azt állította, hogy a támadások civilek lakta területeket értek.

Az Egyesült Államok már régóta azzal vádolja Nicolás Madurót, hogy nemzetközi kábítószer-kereskedelmi szervezetet vezet. Ezt azonban a venezuelai elnök tagadta és pár napja, egy interjúban beszélt arról: kész tárgyalni Donald Trumppal a drogkereskedelem elleni közös fellépésről. A Reuters arra emlékeztet, hogy az Egyesült Államok már tavaly augusztus vége óta készül egy komolyabb katonai akcióra. A Pentagon haditengerészeti egységeket küldött Venezuela partjai közelébe azzal az indokkal, hogy a flotta drogcsempész hajókra vadászik. Több, állítólagos kábítószer-szállító hajót el is fogtak, illetve megsemmisítettek.

Nyugati megfigyelők úgy vélik, Donald Trump valójában az orosz barát Nicolás Maduora akarta eltávolítani a hatalomból, és amerikai ellenőrzés alá vonni Venezuela hatalmas olajkészleteit. Az USA elnöke többször is nyíltan megfenyegette Maduro elnököt és legutóbb azt mondta: okosabban tenné ha önként lemondana. Venezuelában található a világ legnagyobb kőolaj tartaléka, ami becslések szerint több mint háromszáz milliárd hordónyi lehet.

donald trump

venezuela

nicolás maduro

