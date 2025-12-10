ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda Judit
Budapest, 2025. május 20.Képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén az Alkotmánybíróság új tagjairól tartott titkos szavazás előtt 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Költözik az Alkotmánybíróság

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Módosította az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvényeket az Országgyűlés. Az előterjesztést 134 igen szavazattal, 49 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadták el a parlamenti vitát követően.

Az alkotmánybírósági határozatokat a testület saját hivatalos lapjában jelentetik meg, ezzel is deklarálva az Alkotmánybíróság függetlenségét. Az Alkotmánybíróság munkatársainak megfelelő javadalmazása érdekében bevezetik a közszolgálati munkaszerződés jogintézményét.

A volt elnökök további hat, lemondás esetén három havi díjat kapnak, ha legalább két évig a testület tagjai voltak. Az Alkotmánybíróság 2028. január 1-jén az I. kerületi Szent György térre költözik – ismertette a módosításokat előterjesztői expozéjában az Országgyűlés igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke. Vejkey Imre ugyanakkor hangsúlyozta, hogy valami nem változik.

Kiemelte: „a törvényjavaslat nem kíván változtatni azokon a függetlenséget biztosító hatályos rendelkezéseken, miszerint az Alkotmánybíróság költségvetése önálló fejezetet alkot, a költségvetési javaslatát és zárszámadását maga állítja össze, s azt a kormány változtatás nélkül terjeszti be az Országgyűlésnek. Szintén nem változik az sem, hogy az Alkotmánybíróság adott évi költségvetése nem lehet kevesebb az előző évi költségvetésénél.”

A kormány támogatásáról Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára biztosította az előterjesztést.

A fideszes Pajtók Gábor is azt emelte ki, hogy az Alkotmánybíróság költségvetése a jövőben sem lehet kevesebb az előző évinél.

A KDNP-s Vejkey Imre arról beszélt, hogy a módosítás megerősíti az Alkotmánybíróság működését és függetlenségét.

A Mi Hazánk viszont nem támogatta a javaslatot. Apáti István vezérszónok szerint azért nem, mert inkább a szociális és az egészségügyi dolgozók bérét kellene emelni, nem pedig az Alkotmánybíróság elnökeinek és munkatársainak fizetését.

A többi ellenzéki frakció nem szólt hozzá a vitához.

országgyűlés

alkotmánybíróság

alkotmánybírósági törvény

