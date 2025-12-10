ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda Judit
A Google amerikai informatikai cég neve a társaság anyavállalata, az Alphabet székházán, a kaliforniai Mountain Viewban 2025. április 23-án. A Google április 24-én teszi közzé elsõ negyedéves jelentését.
Nyitókép: MTI/EPA/John G. Mabanglo

Nagyítóval nézne rá a Google-ra az EU

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot indított annak felmérésére, hogy a Google amerikai technológiai vállalat megsérti-e az EU versenyjogi szabályait a webes kiadók és a YouTube tartalmainak mesterségesintelligencia-célú (MI) felhasználásával – közölte a brüsszeli testület kedden.

A bizottság közlése szerint a formális vizsgálat azt kívánja feltárni, hogy a vállalat torzítja-e a versenyt azáltal, hogy tisztességtelen feltételeket ró webes kiadókra és videókészítőkre, illetve előnyben részesíti-e saját MI-fejlesztéseit a rivális modellekkel szemben.

A Google széles körben kínál internetalapú szolgáltatásokat, köztük online hirdetési megoldásokat, keresőt, felhőszolgáltatásokat, szoftvereket, hardvertermékeket és MI-technológiákat.

A bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Google a webes kiadók tartalmait használhatta fel MI-alapú szolgáltatások előállítására keresési találati oldalain, megfelelő ellentételezés nélkül, és anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a kiadóknak tartalmaik ilyen célú felhasználásának megtagadására.

A bizottság azt is vizsgálja, hogy a Google a YouTube-ra feltöltött tartalmakat felhasználhatta-e saját generatív MI-modelljei betanításához anélkül, hogy a készítők számára kompenzációt vagy a felhasználás visszautasításának lehetőségét biztosította volna.

Amennyiben beigazolódnak a feltételezett gyakorlatok, azok sérthetik az uniós versenyjogi szabályokat, köztük gazdasági erőfölénnyel való visszaélést tiltását. A bizottság a vizsgálatot elsőbbséggel folytatja le. A formális eljárás megindítása nem jelenti a végső döntés előrejelzését – hangsúlyozták.

