Rendhagyó nap következik az Országgyűlésben

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint szerdán negyed 11-kor kezdődik a hétfőn kezdődött ülés, amelyen csak határozathozatalok lesznek.

Elsők között dönthetnek a képviselők egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról: 2026-tól a nyugdíjasok minden évben - a tizenharmadik havi nyugdíjon felül - tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek, amelynek összege 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka.

Határoznak egyebek mellett az Alkotmánybírósággal (Ab) összefüggő egyes törvények módosításáról, amely alapján az Ab soron kívül vizsgálja a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét megállapító országgyűlési határozatot.

Döntés lesz a fegyvertartás szabályait pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról is.

Elfogadhatják a képviselők a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben a parlament felkéri a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet a ezen reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében.

A rendkívüli ülés mindezeket követően, 15.30-tól kezdődik, és egyetlen napirendi pontja az a Budapesttel kapcsolatos jogszabályjavaslat, amely a preambulum szerint olyan jogi konstrukció megalkotását tűzte ki célul, amely finanszírozási lehetőséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzatnak a közszolgáltatások aggálytalan ellátása érdekében.