Lionel Messi ismét történelmet írt

Az argentin világbajnok két nappal csapata, az Inter Miami bajnoki címét követően nyerte el a díjat, miután a szavazatok 70,4 százalékát kapta meg. A torontói Sebastian Giovinco 2015-ös győzelme óta ez a legmagasabb szavazatszám. A második helyen Anders Dreyer, a San Diego dán középpályása végzett 11,2 százalékkal, míg a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles FC) a szavazatok 7,3 százalékával a harmadik lett a sorban.

A díjjal a 38 éves Messi az MLS történetének első játékosa, akit az egymást követő két évben választottak a legértékesebbnek, és a második, aki kétszer kapta meg az elismerést. Rajta kívül a szerb Predrag Radosavljevicet választották meg még kétszer, 1997-ben és 2003-ban.

Mivel Messi a liga gólkirálya idén, szintén a második játékos az MLS történetében, aki ugyanabban a szezonban az MVP-díj mellett a bajnoki és a gólkirályi címet is magáénak tudhatja. Hasonlóra eddig csak a venezuelai Josef Martínez, az Atlanta United légiósa volt képes 2018-ban.