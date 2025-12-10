ARÉNA - PODCASTOK
Szörnyű tragédiára ébredet a város, sokan életüket vesztették

Infostart

Összeomlott két lakóépület a marokkói Fez városában szerdára virradóra, legkevesebb 19-en meghaltak és 16 sérültről is tudni – közölték helyi hatóságok.

A tájékoztatás szerint a két négyszintes épületben összesen nyolc család lakott, néhány sérült állapota súlyos.

A házomlás a város sűrűn lakott, zömében rozoga épületekből álló Zouága nevű körzetében történt. Szemtanúk a sajtónak azt mondták, a környékbeliek még a hatóságok kiérkezése előtt megkezdték a mentést, és egy gyereket ki is húztak a romok alól.

Az ügyben nyomozás indult, a helyi sajtó pedig hatósági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy vizsgálják az építkezési szabályok esetleges megszegését, illetve az építési engedélyeket is.

(Nyitóképünk illusztráció.)

