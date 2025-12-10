ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Simon Petra a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkõzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A kézis lányok nagy napja – sport a tévében

Infostart / MTI

Sok-sok foci, kézilabda és egy kis sznúker élő közvetítése jutott a szerdai napra.

M4 Sport

17.15: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Hollandia-Magyarország, Rotterdam

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Dánia-Franciaország, Rotterdam

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Villarreal-FC Köbenhavn

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Club Brugge-Arsenal

Sport 2

16.15: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, bajnoki ág, 3. forduló, visszavágó, Puskás Akadémia-FCSB

18.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Qarabag-Ajax

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain

Eurosport 1

13.45, 19.45: Sznúker, European series, Shoot Out, 1. forduló

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Wrexham

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással
Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással
Szokatlan időpontban, szerda reggel 8 órától tájékoztatta a közvéleményt a kormány hétközi döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter Kormányszóvivő. A kancelláriaminiszter rendkívüli pályázati lehetőséget hirdetett meg a lakossági napelemekkel kapcsolatban. Közölték a reptéri gyorsvasút építésének ütemezését is.
 

Rendhagyó nap az Országgyűlésben

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot

Elkezdődött a szerdai, rendhagyó időpontban, reggel 8 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő válaszol majd az kérdésekre. A tájékoztatót ezúttal is a kormányülés után rendezik meg, és a Portfolio élőben tudósítja az eseményeket.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 10.)

A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Some children have already died and only a minority who inherit the mutation will escape cancer in their lifetimes.

2025. december 9. 23:09
Így lőtte be Szoboszlai a győztes gólt
2025. december 9. 21:01
Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert a Liverpool az Inter ellen
