A kézis lányok nagy napja – sport a tévében

Az utóbbi időszakban emelkedett a szifiliszes és a hepatitiszes betegek száma, és az AIDS szűrésekre sem megy el a veszélyeztettek többsége – hangzott el az InfoRádió Aréna című műsorában, aminek Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője volt a vendége.