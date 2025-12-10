Fantasztikus, hogy egyesek mit meg nem engednek maguknak az utakon – videó

Egy videón belül, két helyszínen is döbbenetes szabálytalanságokat mutat be a Budapesti Autósok közösségi oldala.

Az első eset az M0-áson történt, ahol egy furgonos sofőr minden létező szabályt és íratlan közlekedési normát átlépve próbált előnyt szerezni a torlódásban – írják. A dugóban állókat sorra előzte, mintha rá nem vonatkoznának a korlátok, majd egy Mercedes vezetőjével is összetűzésbe került.

A második, olvasó által rögzített eset Miskolcon történt. A beküldő szerint az elkövető gondolkodás nélkül haladt át a záróvonalon, majd a szembejövő sávba húzódva életveszélyes helyzetet teremtett. Azt a megjegyzést fűzte a felvételhez, hogy az ámokfutó „nem úszhatja meg”.