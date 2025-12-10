ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Idősebb pár a pénzügyeit intézi az ebédlőasztalnál ülve.
Nyitókép: Getty Images/shapecharge

Lesznek, akik jobban örülhetnek a januári nyugdíjemelésnek, mások kevésbé

Infostart

A novemberi 1,6 százalékos nyugdíjemelkedés után januárban újabb 3,6 százalékos mértékű jön, mivel ekkora inflációval kalkulál jövőre a kormány. Aki magasabb nyugdíjat kapott eddig, az összegszerűen januártól még magasabb összegre számíthat, a kisnyugdíjasok viszont alig érzik majd az emelést.

Az 1,6 százalékos novemberi nyugdíjemelés már megtörtént, ez alapján érkeztek a novemberi nyugdíjak 2025-ben és a december hónapra is már az emelt összeg jár. Már az is tudható, hogy a 2026. januári nyugdíjemelés 3,6 százalékos lesz, mivel a kormány ekkora inflációval számol jövőre – írja a Pénzcentrum.

Az, hogy összegszerűen mekkora emelkedést jelent mindez, azt mindenkinek a saját nyugdíja határozza meg: nincs egységes összeg, ami mindenkinek jár attól függetlenül, hogy milyen alacsony a járandósága; és nincs nyugdíjemelési plafon sem. Tehát akinek például 150 ezer forint a nyugdíja az 5400 forinttal kap többet januártól, akinek 1,5 millió forint a havi nyugdíja, az 54 000 forinttal.

A friss KSH adatok szerint 2025 októberében kerekítve 2 millió 403,9 ezer fő részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban - ebből kb. 2 millió 1500 fő öregségi nyugdíjban -, az öregségi nyugdíj átlagösszege pedig 246 187 forint/hó volt. Ebben még nincs benne a novemberi nyugdíjemelés, mely körülbelül 250 ezer forintra tornászhatta fel az átlagos öregségi nyugdíj összegét.

Vagyis ha valaki az átlagösszeget kapja, akkor nagyjából 9 ezer forint emelésre számíthat 2026. januártól, ám a többség öregségi nyugdíja nem éri el a 250 ezret, az októberi medián is 217 260 forint volt.

A 600 ezer forintnál magasabb nyugdíjat kapók legalább 21 600 forint emelésre számíthatnak januártól havonta: év eleji adatok szerint ez közel 32 ezer öregségi nyugdíjas esetében alakulhat így. Azonban volt például 204 ezer nyugdíjas, akinek a nyugdíja eleve 180-200 ezer forint havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd. Ehhez a jövedelmi sávhoz tartozik a legtöbb nyugdíjas.

A lap hozzáteszi, fontos megjegyezni, hogy amiről itt szó van, azok csak az állami nyugdíjak, a saját megtakarítás ezekbe az összegekbe nem számít bele: pedig feltételezhető, hogy akinek alapvetően magas a nyugdíja, aktív éveiben is tudott félretenni a nyugdíjas éveire.

