Így sportolhatnak a nyugdíjasok Budapesten, kivéve néhány napon

Nyugdíjasok részére a fővárosi fürdőkben nyújtott kedvezményes rendszer nagyon sokrétű. Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgató az InfoRádióban elmondta, van az alap nyugdíjas belépő, vagyis kedvezményes napijegy vásárolható a nyugdíjasok részére, ami fürdőnként eltérő, összességében 10 és 25 százalék között mozog a kedvezmény.

A második a „nyugdíjas szerda kedvezmény”, ami 50 százalékos kedvezményt jelent. A bérlet ugyanakkor ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható, tehát ha szerdán ünnepnap vagy kiemelt nap lenne, akkor nyilván nem érvényes a nyugdíjasok kedvezménye, ezért most, a karácsonyi időszakban sem.

Van viszont egy harmadik formája a nyugdíjasok részére nyújtott kedvezményeknek, ez a kerületi önkormányzatokkal való együttműködésen alapul. „Alapesetben az I., a II., a III., a VIII., a XX. és a XXIII. kerülettel van jelen pillanatban a budapesti gyógyfürdőknek megállapodása nyugdíjasok részére nyújtott kedvezményes fürdőzésre” – tette világossá.

A rendszeres fürdőlátogató nyugdíjasok egyébként kedvező árakkal találkozhatnak, ha bérletet vesznek, 100, 200, 365 alkalmas bérletek is vannak, nagyon sok nyugdíjas ezekkel a bérletekkel érkezik, hiszen ezek a bérletek akár 80 százalék fölötti kedvezményt is biztosíthatnak, de sok nyugdíjas a Zsigmondy Klub kártyát is használja, ezzel összesen 22 ezer vendég él, 60 százalék kedvezményhez hozzáférve a történelmi fürdőkbe (Széchényi, Rudas, Lukács).

A nyugdíjasok tehát az ünnepi és kiemelt időszakokban is kapnak kedvezményt, ez alól csak a kerületekkel kötött megállapodásban szereplő árengedmények jelentenek kivételt ezeken a napokon.