ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.89
usd:
329.95
bux:
108564.04
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Szőlő utca: őrizetbe vétel és előállítás a nagyszabású rendőrségi akció után

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

A hatóságok kedd délelőtt nagy erőkkel vonultak ki Szőlő utcai javítóintézet épületébe, ahol több embert őrizetbe vettek. Az akcióba gyermekvédelmi szakembereket is bevontak.

Két embert őrizetbe vettek és egy embert előállítottak a Szőlő utcai ügyben, miután a hatóságok nagy erőkkel folytatták az eljárási cselekményeket – közölte a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.

Sajtóhírek szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai kezdték az intézkedést a Szőlő utcai javítóintézet épületénél, ahol több rendőrségi jármű is megjelent. A Telex információja szerint a rendőrök házkutatást végeztek a Szőlő utcai javítóintézet épületében.

Az ügyészség közölte elsőként, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség munkatársai nagy erőkkel több helyszínen folytatnak eljárási cselekményeket, amelyekbe gyermekvédelmi szakembereket is bevontak.

A Szőlő utcai ügynek eddig három gyanúsítottja van, az intézet korábbi igazgatója, annak élettársa és az az ügyintéző, akit a múlt héten tartóztattak le. Hétfőn lemondott a Szőlő Utcai javítóintézet megbízott igazgatója is, aki megerősítette a hírt. A korábbi igazgató a pszichés nyomással és a stresszel indokolta a távozását és hozzátette, szerinte lejárató kampány zajlik ellene.

Az RTL Híradója is bemutatta azokat a Juhász Péter egykori politikus által közölt, évekkel ezelőtt készült felvételeket, amelyekről az igazgató elismerte, hogy ő szerepel rajtuk. A felvételeken a férfi több esetben is erőszakot alkalmazott fiatalkorúakkal szemben az intézmény falain belül.

Sajtóértesülések szerint a napokban újabb tanúkat hallgattak meg az ügyben, akik vallomásukban azt állították, az intézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál molesztálta, majd szexuális aktusra kényszerítette őket.

A Szőlő utcai ügyben a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását még májusban, emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt rendelték el. A Készenléti Rendőrség szerint a volt igazgató és élettársa több nehéz sorsú, tőlük anyagilag és érzelmileg függő, nagykorú nőt vett rá prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot. A sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó egyéb tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták a közleményben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szőlő utca: őrizetbe vétel és előállítás a nagyszabású rendőrségi akció után

rendőrség

őrizetbe vétel

gyermekvédelem

javítóintézet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas mesterségesintelligencia-beruházást visz Indiába a Microsoft

Hatalmas mesterségesintelligencia-beruházást visz Indiába a Microsoft

A Microsoft mintegy 23 milliárd dollár értékű új mesterségesintelligencia-befektetést jelentett be, amelynek túlnyomó része Indiába, a világ egyik leggyorsabban növekvő digitális piacára irányul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló videón a legszebb panorámájú luxushotelünk: így néz ki ma a Dobogókő tetején a Nimród

Sokkoló videón a legszebb panorámájú luxushotelünk: így néz ki ma a Dobogókő tetején a Nimród

Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród - az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Australia's world-first social media ban for under-16s comes into effect

Australia's world-first social media ban for under-16s comes into effect

They will not be able to set up new accounts and existing profiles must be deactivated - while companies could face fines for not complying.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 15:13
Törvénymódosítás: Lázár János megregulázná az erőfölénybe kerülő nagyvállalkozásokat
2025. december 9. 14:43
Kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós és televíziós műsorszórás
×
×
×
×