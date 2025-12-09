Szőlő utca: őrizetbe vétel és előállítás a nagyszabású rendőrségi akció után

Két embert őrizetbe vettek és egy embert előállítottak a Szőlő utcai ügyben, miután a hatóságok nagy erőkkel folytatták az eljárási cselekményeket – közölte a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.

Sajtóhírek szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai kezdték az intézkedést a Szőlő utcai javítóintézet épületénél, ahol több rendőrségi jármű is megjelent. A Telex információja szerint a rendőrök házkutatást végeztek a Szőlő utcai javítóintézet épületében.

Az ügyészség közölte elsőként, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség munkatársai nagy erőkkel több helyszínen folytatnak eljárási cselekményeket, amelyekbe gyermekvédelmi szakembereket is bevontak.

A Szőlő utcai ügynek eddig három gyanúsítottja van, az intézet korábbi igazgatója, annak élettársa és az az ügyintéző, akit a múlt héten tartóztattak le. Hétfőn lemondott a Szőlő Utcai javítóintézet megbízott igazgatója is, aki megerősítette a hírt. A korábbi igazgató a pszichés nyomással és a stresszel indokolta a távozását és hozzátette, szerinte lejárató kampány zajlik ellene.

Az RTL Híradója is bemutatta azokat a Juhász Péter egykori politikus által közölt, évekkel ezelőtt készült felvételeket, amelyekről az igazgató elismerte, hogy ő szerepel rajtuk. A felvételeken a férfi több esetben is erőszakot alkalmazott fiatalkorúakkal szemben az intézmény falain belül.

Sajtóértesülések szerint a napokban újabb tanúkat hallgattak meg az ügyben, akik vallomásukban azt állították, az intézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál molesztálta, majd szexuális aktusra kényszerítette őket.

A Szőlő utcai ügyben a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását még májusban, emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt rendelték el. A Készenléti Rendőrség szerint a volt igazgató és élettársa több nehéz sorsú, tőlük anyagilag és érzelmileg függő, nagykorú nőt vett rá prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot. A sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó egyéb tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták a közleményben.