Hatalmasat bukott a belgák sztárbringása - videó

2026. január 3. szombat
Wout van Aert bukott a belgiumi Molban rendezett terepkerékpáros versenyen, sérülései miatt pedig számára befejeződött a szakág jelenlegi idénye.
Infostart / MTI

Wout van Aert bukott a belgiumi Molban rendezett terepkerékpáros versenyen, sérülései miatt pedig számára befejeződött a szakág jelenlegi idénye.

A havas körülmények között rendezett pénteki viadalon a háromszoros világbajnok belga bringás az élen haladó Mathieu van der Poelt üldözte, amikor egy kanyarban elesett, így a holland riválisa nagy fölénnyel, 1:23 perces előnnyel diadalmaskodott.

"A bokája kificamodott és egy kisebb törést szenvedett, ami szombaton műtétet igényel. Ez azt jelenti, hogy véget ért a terepkerékpáros szezonja" - írta szombaton van Aert csapata, a Visma.

A 31 éves Van Aert, aki mindhárom háromhetes körversenyen nyert már szakaszt, saját bevallása szerint innentől a felépülésére, majd az országúti szezonra való felkészülésére koncentrál.

