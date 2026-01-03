Hatalmasat bukott a belgák sztárbringása - videó

A havas körülmények között rendezett pénteki viadalon a háromszoros világbajnok belga bringás az élen haladó Mathieu van der Poelt üldözte, amikor egy kanyarban elesett, így a holland riválisa nagy fölénnyel, 1:23 perces előnnyel diadalmaskodott.

"A bokája kificamodott és egy kisebb törést szenvedett, ami szombaton műtétet igényel. Ez azt jelenti, hogy véget ért a terepkerékpáros szezonja" - írta szombaton van Aert csapata, a Visma.

El dios del ciclismo le debe ?????? a Van Aert.



Wout abandona el #Zilvermeercross de Mol tras volver a lastimarse la misma pierna que en su caída de La Vuelta 2024. #ciclocross | #ExactCross pic.twitter.com/slCOBSb67D — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 2, 2026

A 31 éves Van Aert, aki mindhárom háromhetes körversenyen nyert már szakaszt, saját bevallása szerint innentől a felépülésére, majd az országúti szezonra való felkészülésére koncentrál.