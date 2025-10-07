Megvan az első Balaton-parti város, amely korlátozza a betelepüléseket

A Balaton-parti települések közül elsőként Balatonföldvár vezeti be az önazonossági rendeletet, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak, valamint elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és a helyi lakosoknak – írja a hvg.hu.

A szabályozás legfontosabb pontja előírja, hogy november 5-től betelepülési hozzájárulást kell fizetnie mindenkinek, akire nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség (például, ha valaki bármilyen állami támogatással vagy államilag támogatott kedvezményes lakáshitellel vásárol ingatlant). A rendelet szerint

a balatonföldvári önkormányzat a betelepülők által fizetett hozzájárulásból finanszírozná a közterületek rendbetételét, a zöldfelületek gondozását, valamint a helyi infrastruktúra fenntartását.

A hozzájárulás mértéke az ingatlan vételárának 2 százaléka.

A portál úgy értesült, hogy a településen jelenleg megvételre kínált ingatlanok átlagára 107 millió forint, így egy átlagos ingatlanvásárlás esetén 2,1 millió forintos többletköltséggel kell számolnia a vevőnek.

Ha a vásárló nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, a polgármester „jogellenes betelepülés” címen a vételár 0,2 százalékának megfelelő összeget bírságként szabhatja ki. A szabályozás nem tartalmaz végzettségre, előéletre vagy munkaviszonyra vonatkozó előírásokat.

Ha az önkormányzat él elővásárlási jogával, akkor a polgármester dönthet úgy, hogy az ingatlant közösségi célra vagy a lakosság létfeltételeinek biztosítására használja, az ügyet pedig ebben az esetben a képviselő-testület elé terjesztheti.