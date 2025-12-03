Nyugdíjpénzek: fontos dologról kell most dönteni

Az idén benyújtott szja-bevallások adatai alapján érintettek összesen 70 milliárd forintnyi adót spóroltak meg, vagyis ennyivel növelték önkéntes pénztári megtakarításukat, hiszen a NAV az adókedvezmény összegét az érintettek pénztárban vezetett megtakarítási számlájára utalja át.

Az adókedvezmény igénybevétele is rendkívül egyszerű, hiszen a NAV a kedvezmény igénybevételéhez szükséges sorokat is kitölti, az szja-bevallási tervezet még a pénztár, a befektetési szolgáltató és a biztosító számlaszámát is tartalmazza. Kizárólag a két vagy több pénztárba befizető magánszemélynek kell dönteni arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét. Azt érdemes kiválasztani, hogy melyik pénztárba utalja az adóhivatal a visszajáró adó összegét - ismertette a NAV.

A befizetés után igénybe vehető az adókedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésnél maximum egy évben 150 ezer forint, a nyugdíj-előtakarékossági számlánál legfeljebb 100 ezer (illetőleg 130 ezer), a nyugdíjbiztosítási szerződés esetén pedig 130 ezer forint a felső korlát. Ha valakinek több nyugdíj célú megtakarítása is van, akkor az adókedvezmény éves korlátja 280 ezer forint.

Az adókedvezményt, azok a magánszemélyek, akik még idén kötnek ilyen szerződést, már a 2025-ről szóló szja-bevallásukban igénybe is vehetik - ajánlotta a NAV.