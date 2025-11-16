ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A vak és gyengénlátó embereknek akadálymentes a Nemzeti Konzultáció

Infostart

A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót - jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. "Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák" - hívta fel a figyelmet.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben.

Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.

Magyarország–Írország 2–1
ÉLŐ

Magyarország–Írország 2–1
Két helyen változtatott Marco Rossi a jereváni kezdőtizenegyéhez képest az írek elleni találkozóüra. A tét a vb-álmok életben tartása, legalább a döntetlen.
Rovarinvázió után: hamarosan végeznek a renoválással, kiderült az is, mikor nyithat újra a Pannonhalmi Főapátság könyvtára

Rovarinvázió után: hamarosan végeznek a renoválással, kiderült az is, mikor nyithat újra a Pannonhalmi Főapátság könyvtára

A kenyérbogár-fertőzés után anoxiás eljárással sikerült elpusztítani a kártevőket, miután hat-nyolc héten át speciális fóliából készült bálákban tartották a könyveket. Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hasonló esetek elkerülése érdekében a jövőben kifejezetten figyelni fognak arra, hogy a látogatók zsilipszerűen lépjenek be a könyvtárba, és azt is szabályozzák majd, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak ott.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Ursula von der Leyen saját hátországa darálhatja le a nagy reformtervét

Ursula von der Leyen saját hátországa darálhatja le a nagy reformtervét

A héten precedens értékű döntés született az Európai Unió költségvetési tervezetével kapcsolatban, mivel először fordult elő, hogy a valódi döntéshozás szempontjából gyakran háttérbe szoruló Parlament, már a tárgyalások első szakaszában képes volt módosítókat kicsikarni az Ursula von der Leyen vezette Bizottságból. A 2026-os év radikális változásokat hozhat abban, hogyan kerülnek elosztásra az uniós források, és egyelőre úgy látszik, ezúttal az EP időben eszmélt ahhoz, hogy megkerülhetetlen szereplővé váljanak az egyeztetések során.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt

Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt

Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

