2025. november 11. kedd
Lakástűz,
Nyitókép: Jeffrey Hamilton / Getty Images

Ölt a füst Pusztamagyaródon

Infostart / MTI

Tűz volt reggel egy pusztamagyaródi családi házban, a füst miatt az ott lakó idős férfi életét vesztette - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mukics Dániel közölte: kedd reggel érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Zala vármegyei Pusztamagyaródon tűz volt egy családi házban. A Kossuth Lajos úton lévő nyolcvan négyzetméteres ház hálószobájában egy matrac égett korábban.

Az ágy melletti fatüzelésű kályha begyújtásakor keletkezhetett tűz, amelynek füstje miatt az ott lakó idős férfi életét vesztette. A tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra az épület átszellőztetésén kívül nem volt szükség.

A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

A szóvivő jelezte: a legtöbb használati tárgy műanyagokat és különféle szintetikus anyagokat tartalmaz. Ezek égésekor mérgező füst keletkezik, amelynek belélegzése könnyen tragédiához vezethet. Ezek megelőzhetők a nappali, a háló és a konyha mennyezetére felszerelt füstérzékelőkkel, amelyek a tűz keletkezésekor hangosan jeleznek, így ekkor még van idő eloltani a kezdeti stádiumban lévő tüzet vagy kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.

Címképünk illusztráció

