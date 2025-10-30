ARÉNA - PODCASTOK
USA, Washington DC, The White House, evening.
Nyitókép: Walter Bibikow/Getty Images

Egy lépéssel közelebb az ingyenes készpénzfelvétel felső határának duplájára emeléséhez – a nap hírei

InfoRádió

Eldőlt, lesz 14.havi nyugdíj. A szociális és a kulturális szférában is 15 százalékos béremelés lesz januártól.

November 7-én találkozik Washingtonban az amerikai elnökkel Orbán Viktor kormányfő - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, a fehér házi találkozó után lesz egy sajtónyilvános közös tájékoztató is az Ovális Irodában. Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodások várhatók.

A kormány döntött arról, hogy lesz 14 havi nyugdíj, de a bevezetés részletein még dolgoznak. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök közölte Facebook-oldalán.

Januártól 15 százalékkal növelik a szociális ágazatban dolgozók bérét, míg a nevelőszülőknél az állami források megduplázása várható. A kulturális szférában is 15 százalékos béremelés lesz januártól – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Február 28-ig meghosszabbította az élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emellett december elsejétől az élelmiszereknél 14 termékkel bővül a lista. A SZÉP-kártyát pedig hideg élelmiszerre is lehet majd költeni december 1-je és 2026. április 30-a között. Az Országos Kereskedelmi Szövetség nem ért egyet az árrésstop meghosszabbításával, azt szerintük ki kellett volna vezetni.

A nemzetgazdasági miniszter szerint az idei év is egy kismértékű, kicsivel nulla feletti értékű növekedéssel zárulhat. Nagy Márton úgy vélte: lényegében a háború kirobbanása óta Magyarországon nincs növekedés.

A Nemzeti Nyomozó Iroda átvette a százhalombattai MOL-finomítóban október 20-án keletkezett tűz ügyében indult nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól – tudta meg a Magyar Nemzet. Azt továbbra sem tudni, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben.

Támogatta az ingyenes készpénzfelvétel felső határának duplájára emelését az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Ha az Országgyűlés is elfogadja, akkor az eddig 150 helyett havi 300 ezer forintot lehet majd felvenni díjmentesen.

November második felében írhatják ki a pályázatot a Diákváros megvalósítására – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, mintegy 30 hektáron épül meg a Diákváros és 3 év múlva valósulhat meg.

Másfél év után távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját. Az Index úgy tudja, utódja Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz.

Kompromisszumos megállapodást kötött a Tisza frakciója Gerendai Károllyal a Sziget-fesztivál megmentésének lehetőségeiről. A főpolgármester szerint már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, látszik a többség az új hatósági szerződés mögött. Közben a DK a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a rendezvény megmentéséért.

Az idén is 5 milliárd forintot biztosít a szociális tűzifa programra a kormány – erősítette meg az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. A vidéki településeken a tél kezdete előtt a rászorulók az önkormányzatok segítségével jutnak hozzá a tűzifához.

Magyarország a 79. helyen áll 143 vizsgált ország közül a World Justice Project 2025-ös jogállamisági indexe szerint. Ez a globális mezőny alsó harmadát jelenti. Az index 8 dimenziót vizsgál, amelyek közül Magyarország a rend és biztonság területén teljesít a legjobban, a 20., míg a „kormányzati hatalom korlátozása” kategóriában csak a 123. helyen áll.

Hamarosan kereskedelmi megállapodást köthet az Egyesült Államok és Kína, miután az amerikai elnök eredményesnek nevezte a kínai hivatali partnerével tartott találkozót. A kínai tőzsdék 10 éves csúcsra ugrottak a csúcstalálkozó után. A megegyezés értelmében az Egyesült Államok továbbra is vásárolhatja Kínától a ritkaföldfémet, válaszul Washington 57-ről 47 százalékra csökkenti a vámokat.

Elrendelte az amerikai atomfegyverek tesztelését az Egyesült Államok elnöke. Az atomarzenál teljeskörű tesztelésére 1992 óta nem volt példa.

Egy Cipruson bejegyzett nemzetközi olajkereskedő cég, a Gunvor veheti meg az orosz Lukoil külföldi eszközeit. Az orosz olajtársaság az amerikai szankciók miatt válik meg olajfinomítóitól, benzinkút-hálózataitól és termelési létesítményeitől.

Hollandiában a legfrissebb szavazatszám-előrejelzések szerint a liberális 66-os Demokraták pártja fej-fej mellett áll a radikális jobboldali Szabadságpárttal az előrehozott parlamenti választásokon. A szavazatok mintegy 98 százalékának összeszámlálásánál, mindként tömörülés 26 helyet szerezhet a 150 tagú parlamentben.

Újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a Louvre-ban történt műkincsrablás ügyében. Öt embert egyszerre, különböző helyszíneken tartóztattak le a párizsi régióban tegnap este. A múlt hét végén őrizetbe vett két gyanúsított már részben beismerte részvételét a rablásban.

Elhunyt Bordás György, a Magyar Biztosítók Szövetségének egykori elnöke. Az ING Biztosító alapítója tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének, egy ideig a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkári, továbbá a Magyar Vízilabda Szövetség társelnöki posztját is betöltötte. Bordás György 78 éves volt.

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.
 

Demkó Attila: a drónok miatt arat a halál Ukrajnában – Pokrovszk eleste láncreakciót indíthat el

Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen

Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
2025. október 30. 20:30
Változtat a kisiklott motorvonat miatt a MÁV
2025. október 30. 19:53
Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt
