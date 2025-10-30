Új pozíciót kap Demeter Szilárd

A következő években a kulturális területen 800 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg - mondta Hankó Balázs a kulturális és innovációs miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, ahol arról is beszélt, hogy a kormány elkötelezett a magyar kultúra támogatása iránt, hiszen a magyar kultúrának, ugyanúgy, mint a magyar nemzetnek, nincsenek határai.

A miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) közép- és hosszútávú stratégiájának ismertetéséről és a magyar kultúra nemzetépítő szerepéről tartott sajtótájékoztatón részletezte, hogy az Iparművészeti Múzeumra 168 milliárd forint, a Magyar Természettudományi Múzeumra 160 milliárd forint, a Magyar Nemzeti Múzeumra pedig 15 milliárd forint összegű fejlesztés jut.

A MNMKK elnöke, Demeter Szilárd kiváló feladatot végzett a központ vezetőjeként, ezért a kormány szerdai döntése alapján a jövőben kibővült feladatkörrel, kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját

- jelentette be a miniszter.

Demeter Szilárd a Magyar Kultúráért Alapítvány elnökeként és miniszterelnöki biztosként, a kulturális nemzetépítésért felelősként, a közgyűjteményi terület mellett a teljes magyar kultúra nemzetépítő és nemzeterősítő szerepét fogja biztosítani - tette hozzá Hankó Balázs, aki beszámolt arról is, hogy a kormány 2026. január 1-jétől a negyvenezer kulturális ágazatban dolgozó „elkötelezett munkatárs” részére 15 százalékos béremelést biztosít.