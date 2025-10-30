ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nagy változás a Mol finomítójában történt tűz ügyében

Infostart

A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.

Már nem Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hanem a magyar FBI-ként is emlegetett Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a százhalombattai tűzeset miatt indult nyomozást – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap szerint az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi.

Mindez azután történt, hogy Orbán Viktor csütörtök reggel meghallgatta a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről.

„A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – írta közösségi oldalán a kormányfő. „A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó” – jegyezte meg.

Közölte azt is, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a megugró benzinárak miatt kieső profitot a vállalat nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.

A Dunai Finomítóban, az egyik alapanyag-feldolgozó üzemben október 20-án keletkezett tűz. Személyi sérülés nem történt, de a késő este felcsapó lángokat másnap reggelig oltották, és a finomítóban a munka csak később indulhatott újra, és hónapokig nem lesz teljes a kapacitás. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Ez a nyomozás került át most az NNI-hez.

Nagy változás a Mol finomítójában történt tűz ügyében

