Nyolc vezérigazgató értékel: mi várható a biztosítási szektorban 2026-ra?

A Portfolio körkérdést intézett a nyolc legnagyobb hazai biztosító vezetőjéhez, akik értékelték a 2025-ös évet, továbbá előrejelzést adtak a 2026-os évre is.

Erdős Mihály, a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatójának meglátása szerint 2025 harmadik negyedévének eredményei alapján

idén is dinamikusan fejlődött a szektor.

A MABISZ adatai alapján 17 százalékos volt a díjbevétel-bővülés, amely időarányosan meghaladta a tavalyi év azonos időszakának növekedését. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Generali Biztosító növekedése elmaradt a piaci átlagtól, de korrigált díjbevételük alapján piacvezetők. 2026-ban folytatják az alaprendszer-cserét, és egészségbiztosítási ökoszisztémát is bevezetnek. Meg fog újulni a Generali applikáció – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Bacsó Gergely, az Allianz Hungária Biztosító elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a biztosítója növelni tudta díjbevételét, és tőkemegfelelőségük is az egyik legjobb a piacon. Hozzátette, piaci pozíciójukat még tovább tudták erősíteni. A biztosítási folyamat szinte minden pontjára van kényelmes digitális megoldásuk már. További növekedést várnak jövőre a régebbi autókra kötött casco-k, valamint az egészség- és nyugdíjbiztosítások területén is.

Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója büszke arra, hogy idén a piaci átlagot messze lehagyta növekedésük. Életbiztosítási díjbevételük 2025 első három negyedévében másfélszeresére növekedett – mondta el a lapnak. A 2026-os évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a klímaváltozás hatásai például további alkalmazkodást követelnek, és céljük a személyes jelenlét további erősítése.

Havas Gábor, az UNION elnök-vezérigazgatója arról számolt be, hogy mind a piac, mind az UNION sikeres évet zárt. Növelték a profitabilitást, és több új megoldást is megvalósítottak stratégiájuk nyomán. Kiemelte új alkalmazásukat, amely a vezetési szokásokat automatikusan méri, és ajándék autóasszisztenciát is tartalmaz. Stratégiájuk a relatív jövedelmezőség növelésére fókuszál, és mesterséges intelligenciára épülő fejlesztéseik is folyamatban vannak.

Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondta,

az idei év kivételes év volt a biztosítási piacon, hiszen az életbiztosítási ág várhatóan jobban fog nőni, mint a nem-élet szegmens.

Az egyszeri és eseti díjas termékek ismét megjelentek, és ezek extra növekedést hoztak – fogalmazott. A 2026-os évvel kapcsolatban céljuk, hogy a magyar életbiztosítási piacon megszólítsák a fiatalabb generációkat is, őket az értékesítési hálózat bővítésének kapcsán is be szeretnék vonni.

Evgeni Benbasat, a K&H Biztosító vezérigazgatója úgy fogalmazott: az év egyszerre volt jó és kihívásokkal teli. Számos üzletágukban növekedtek a biztosítási bevételek és kedvezőek voltak a kárrendezési feltételek is. Ugyanakkor a folyamatos árnyomás kihívást jelentett. 2026-ban folytatni szeretnék az „egyedülálló bankbiztosítási modell” kiaknázását, amelynek célja az, hogy minden kulcsfontosságú biztosítási szolgáltatás elérhető legyen mobilon is.

Zatykó Péter, az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondása szerint bár egy-kétéves távra visszanézve szép növekedés látható, de több évet tekintve, reálértéken mérve inkább stagnálás látható a piacon.

Reálértéken körülbelül a 15 évvel ezelőtti piaci díjbevételt hozták a biztosítók

– tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Hozzátette, a különadónak köszönhetően egyes üzletágakból kiszorultak, illetve a határon átnyúló szolgáltatók versenyelőnye torzítja a piacot. A következő évekre tekintve úgy fogalmazott, hogy a nem-életbiztosítási piacon kemény árverseny várható.

Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója a biztosítási piac eseményeit úgy jellemezte, hogy

„nehéz évünk volt”. Kiemelte az ideiglenesen bevezetett extraprofit-adót,

amely újfajta kihívásokat hozott életükbe. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Uniqa egy „rendkívül intenzív, sikeres” évet tudhat maga mögött. Úgy fogalmazott, 2026 nagy változásokat fog hozni a kárrendezési szolgáltatások fejlődésében, a 2025-ben bevezetett MI-alapú virtuális asszisztensük már jelentősen hozzájárul az adminisztrációs terhek mérsékléséhez.