2025. október 30. csütörtök
Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (j) Hszi Csin-ping kínai elnök társaságában a tiszteletére adott díszvacsorán a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. Trump kétnapos látogatáson tartózkodik Kínában. Jobbról a második Melania Trump, az amerikai elnök neje. (MTI/EPApool/Thomas Peter)
Nyitókép: MTI/EPApool/Thomas Peter

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között - videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média.

Hszi Csin-ping csütörtökön a dél-koreai Puszanban tartott megbeszélésükön hangsúlyozta: Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai az elmúlt időszakban "összességében stabilak" maradtak. "Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság" - mondta a kínai államfő.

A kínai elnök szerint a két ország eltérő nemzeti adottságai miatt természetes, hogy időnként nézetkülönbségek és súrlódások jelentkeznek, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó - fogalmazott. "Ön és én a kínai-amerikai kapcsolatok kormányál állunk; a hullámok és a viharok közepette is tartanunk kell az irányt, és biztosítanunk kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok hajója egyenletesen haladjon előre"

- mondta Hszi az amerikai elnöknek. Azt is közölte, hogy Kína gazdasága az idei év első három negyedévében 5,2 százalékkal bővült, miközben az árukereskedelem volumene 4 százalékkal nőtt a "nehézségek ellenére". Elmondása szerint hazájának gazdasága "nagy, rugalmas és ígéretes", és "elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a különféle külső és belső kihívásoknak" - jelentette ki.

"Nem akarunk senkit sem kihívni vagy felváltani. Mindig arra összpontosítunk, hogy jól végezzük a saját dolgainkat, fejlődjünk, és megosszuk a fejlődés lehetőségeit a világgal" - hangsúlyozta az elnök.

"Ez Kína sikerének egyik kulcsa, és az ország tovább fogja mélyíteni az átfogó reformokat, bővíti a nyitást, és előmozdítja a gazdasági növekedés minőségi javulását, valamint az emberi fejlődést és a közös jólétet, mely a kínai-amerikai együttműködés számára is új lehetőségeket teremt" - mutatott rá.

Hszi a tárgyalásokon arra szólította fel a feleket, hogy mielőbb dolgozzák ki a következő lépéseket, és valósítsák meg a megállapodásokat, hogy

"valós eredményekkel növeljék a bizalmat mindkét országban és a világgazdaságban".

"A párbeszéd mindig jobb, mint a konfrontáció" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két országnak különböző szinteken és csatornákon keresztül is fenn kell tartania a kommunikációt, megerősítve emellett a kölcsönös megértést és a több területen történő együttműködést is. "A világ számos nehéz problémával néz szembe. Kína és az Egyesült Államok közösen vállalhatja a nagyhatalmi felelősséget, és együtt tehet sok hasznos, kézzelfogható dolgot a két ország és az egész világ javára" - tette hozzá.

Hszi emellett arra is emlékeztette az amerikai felet, hogy 2026-ban Kína lesz az APEC csúcstalálkozójának következő házigazdája, míg az Egyesült Államok jövőre a G20-ak csúcstalálkozóját rendezi meg. Ennek okán kifejtette, hogy a két fél támogathatja egymást abban, hogy mindkét találkozó sikeres legyen, és hozzájáruljon a világgazdaság növekedéséhez és a globális gazdasági kormányzás javításához - mondta.

A két államfő egyetértett abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a gazdaság, az energia és a kulturális kapcsolatok terén, valamint fenntartani a rendszeres magas szintű párbeszédet.

Donald Trump továbbá jelezte, hogy jövő év elején kész hivatalos látogatást tenni Kínában, és meghívta Hszit az Egyesült Államokba. A találkozó után a kínai külügyminisztérium szóvivője is megerősítette Trump jövőre esedékes kínai látogatását.

donald trump

hszi csin-ping

kínai-amerikai

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média. Előzőleg Donald Trump is olyan nyilatkozatokat tett, hogy minden fontos vitás kérdést megoldottak Kína és az Egyesült Államok között.
 

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült negyedéves alapon, éves szinten 2,7%-os növekedést ért el, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem, és felülmúlta a várakozásokat.

