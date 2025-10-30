ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.66
usd:
335.68
bux:
107010.5
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zöldellő káposzták.
Nyitókép: Pixabay

Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Infostart / MTI

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-ig meghosszabbították - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Bővítik is az árréstop alá tartozó termékek körét decembertől, itt a lista!

Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre.

A miniszter úgy fogalmazott: a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják, hogy az infláció elleni közdelemnek az árréscsökkentés hatékony eszköze. A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon - tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ezért a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop december elsejétől további élelmiszer-termékkörökkel bővül.

Itt a lista:

  • marha fehérpecsenye
  • marhafelsál
  • sertésmájas és sertésmájkrém
  • félkemény sajt
  • sajtkrém, kenhető sajt
  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejeskáposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel

A kormány döntött arról is, hogy

a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását hideg élelmiszerek vásárlására is lehetővé teszik december 1-től 2026. április 30-ig.

A kormány bővíti a kört, az Országos Kereskedelmi Szövetség ugyanakkor az árrésstop kivezetését sürgeti.

Kozák Tamás, a szövetség főtitkára az InfoRádióban elmondta: a remélt fogyasztásnövelő hatása már alig érződik az árréstopnak, amely az élelmiszerekre és a drogériai termékekre terjed ki. A legalsó jövedelmi ötödbe tartozók jövedelme nem vagy alig növekedett az év elejéhez képest, és a fogyasztás sem nőtt, ami meglátszik az élelmiszer-forgalomban is.

A másik, ami visszafogja a fogyasztást, az egyébként is magas árak miatti inflációs várakozás, és ez befolyásolja az egyének, háztartások vásárlását is – tette hozzá.

A főtitkár úgy véli, az intézkedés negatívan érinti a kisboltokat is,

amelyekből Magyarországon nagyjából 400 településen már nincs is, és több száz olyan település van, ahol a független, láncba nem szerveződő élelmiszer-kiskereskedők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

„Nem vagy nagyon nehezen bírják az árversenyt, amit a nagyobb üzletláncok, beleértve a hazaiakat és a külföldieket is, közvetve, de rákényszerítenek a kisboltokra” – vélekedett Kozák Tamás.

Kezdőlap    Belföld    Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

élelmiszer

kormányinfó

gulyás gergely

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-ig meghosszabbították - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Bővítik is az árréstop alá tartozó termékek körét decembertől, itt a lista!
 

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média.
 

Donald Trump szerint megegyeztek Kínával az összes fontos kérdéséről

Nagy bejelentést tett Donald Trump

Donald Trump: Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen

Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen

Franciaországban először fordult elő, hogy a Nemzeti Tömörülés javaslata többséget kapott a Nemzetgyűlésben: egyetlen szavazaton múlt az 1968-as francia–algériai egyezmény felmondását sürgető állásfoglalás elfogadása. A lépés bár inkább szimbolikus, kiélezheti a konfliktust az észak-afrikai országgal – derül ki a L'Express beszámolójából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról

Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról

A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

The US president says: "On the scale from zero to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12." Beijing says the results were "hard won".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 13:20
Még nincs vége: rendkívüli ülés jöhet a Sziget Fesztivál miatt
2025. október 30. 12:44
Porrobbanás volt egy vásárosnaményi csarnokban
×
×
×
×