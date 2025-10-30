Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre.

A miniszter úgy fogalmazott: a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják, hogy az infláció elleni közdelemnek az árréscsökkentés hatékony eszköze. A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon - tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ezért a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop december elsejétől további élelmiszer-termékkörökkel bővül.

Itt a lista:

marha fehérpecsenye

marhafelsál

sertésmájas és sertésmájkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhető sajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejeskáposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel

A kormány döntött arról is, hogy

a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását hideg élelmiszerek vásárlására is lehetővé teszik december 1-től 2026. április 30-ig.

A kormány bővíti a kört, az Országos Kereskedelmi Szövetség ugyanakkor az árrésstop kivezetését sürgeti.

Kozák Tamás, a szövetség főtitkára az InfoRádióban elmondta: a remélt fogyasztásnövelő hatása már alig érződik az árréstopnak, amely az élelmiszerekre és a drogériai termékekre terjed ki. A legalsó jövedelmi ötödbe tartozók jövedelme nem vagy alig növekedett az év elejéhez képest, és a fogyasztás sem nőtt, ami meglátszik az élelmiszer-forgalomban is.

A másik, ami visszafogja a fogyasztást, az egyébként is magas árak miatti inflációs várakozás, és ez befolyásolja az egyének, háztartások vásárlását is – tette hozzá.

A főtitkár úgy véli, az intézkedés negatívan érinti a kisboltokat is,

amelyekből Magyarországon nagyjából 400 településen már nincs is, és több száz olyan település van, ahol a független, láncba nem szerveződő élelmiszer-kiskereskedők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

„Nem vagy nagyon nehezen bírják az árversenyt, amit a nagyobb üzletláncok, beleértve a hazaiakat és a külföldieket is, közvetve, de rákényszerítenek a kisboltokra” – vélekedett Kozák Tamás.