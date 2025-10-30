Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Százhalombattai robbanás: ne az autósok fizessék meg
A kormány meghallgatott egy tájékoztatás a Dunai Finomítóban történt robbanás körül. Fontos, hogy a szűkülő finomítási kapacitások árát ne az autósok fizessék meg benzináremelés formájában, ezért a kormány Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hatalmazta fel, hogy kövesse nyomon az ügyet és folytasson tárgyalásokat az ügyben.
Ingyenes jogosítvány: bővítés
A fiatalok számára hamarosan nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati képzés is ingyenes lesz a jogosítványszerzéshez – jelentette be Gulyás Gergely.
Béremelés a kulturális szférában is
A kulturális ágazatban is 15 százalékos béremelés jön januártól –mondta Gulyás Gergely.
Szociális ágazat: 15 százalékos béremelés
Januártól 15 százalékkal növelik a szociális ágazat béreit. A nevelőszülőknél még jobb a helyzet, megduplázzuk a támogatásukra szánt összegeket – mondta Gulyás Gergely.
Árstop: kibővítve és február 28-ig meghosszabbítva
A kormány döntött, az élelmiszer-ipari termékekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot 2026. február 28-ig meghosszabbítja, és december 1-től 14 élelmiszer-ipari termékkel kibővíti – jelentette be Gulyás Gergely. A SZÉP-kártyát hideg élelmiszerre is költeni lehet majd.
Orbán Viktor november 7-én találkozik Trump elnökkel
Energetikai, hadiipari, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodások lesznek, az egyeztetések folynak, Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban, a Fehér Házban meg fogják tenni az erről szóló bejelentéseket az Ovális Irodában a szokásos protokoll szerinti sajtótájékoztatón – mondta Gulyás Gergely. Hangsúlyozta: Orbán Viktor a legrégebben képviseli a béke ügyét, és ennek az esélyeiről is tárgyalni fognak. Arról nincs vita, hogy a békecsúcs Budapesten legyen, az időpontja még kérdéses – tette hozzá.
Elkezdődött!
Pár perc késéssel, nem sokkal 8 óra után megkezdték a Kormányinfót. Gulyás Gergely elmondta: a kormány szerdán egész napos ülést tartott. A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki megkapja – mondta. A konzultáció az adórendszerről szól, arról, hogy érdemes-e növelni az adókat, vagy fenn kell-e tartani a működő jó adórendszert. Azért is fontos téma ez, mert a háború még folytatódik, miközben Európa kifogyott a pénzből. Mi azt gondoljuk, a háborút és az adóemelést is el kell utasítani – hangsúlyozta, hozzátéve: aki támogatja a háborút, az az adóemelést is támogatja, miközben a kormány álláspontja: a háborúnak mindenki a vesztese, így a magyar gazdaság is.
2025.10.30. 07:44
Kezdünk!
8.00-ra Kormányinfót hirdetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A sajtótájékoztatón bejelentésekkel érkezik Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Várható témák:
- 14. havi nyugdíj
- Otthon Start program
- Gazdasági adatok, tendenciák
- Adócsökkentési program
- Egymilliós otthontámogatás a közszférában
- Ukrajnai háború, a béke esélyei