Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

2025.10.30. 08:22 Százhalombattai robbanás: ne az autósok fizessék meg A kormány meghallgatott egy tájékoztatás a Dunai Finomítóban történt robbanás körül. Fontos, hogy a szűkülő finomítási kapacitások árát ne az autósok fizessék meg benzináremelés formájában, ezért a kormány Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hatalmazta fel, hogy kövesse nyomon az ügyet és folytasson tárgyalásokat az ügyben.

2025.10.30. 08:21 Ingyenes jogosítvány: bővítés A fiatalok számára hamarosan nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati képzés is ingyenes lesz a jogosítványszerzéshez – jelentette be Gulyás Gergely.

2025.10.30. 08:20 Béremelés a kulturális szférában is A kulturális ágazatban is 15 százalékos béremelés jön januártól –mondta Gulyás Gergely.

2025.10.30. 08:18 Szociális ágazat: 15 százalékos béremelés Januártól 15 százalékkal növelik a szociális ágazat béreit. A nevelőszülőknél még jobb a helyzet, megduplázzuk a támogatásukra szánt összegeket – mondta Gulyás Gergely.

2025.10.30. 08:14 Árstop: kibővítve és február 28-ig meghosszabbítva A kormány döntött, az élelmiszer-ipari termékekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot 2026. február 28-ig meghosszabbítja, és december 1-től 14 élelmiszer-ipari termékkel kibővíti – jelentette be Gulyás Gergely. A SZÉP-kártyát hideg élelmiszerre is költeni lehet majd.

2025.10.30. 08:11 Orbán Viktor november 7-én találkozik Trump elnökkel Energetikai, hadiipari, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodások lesznek, az egyeztetések folynak, Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban, a Fehér Házban meg fogják tenni az erről szóló bejelentéseket az Ovális Irodában a szokásos protokoll szerinti sajtótájékoztatón – mondta Gulyás Gergely. Hangsúlyozta: Orbán Viktor a legrégebben képviseli a béke ügyét, és ennek az esélyeiről is tárgyalni fognak. Arról nincs vita, hogy a békecsúcs Budapesten legyen, az időpontja még kérdéses – tette hozzá.

2025.10.30. 07:56 Elkezdődött! Pár perc késéssel, nem sokkal 8 óra után megkezdték a Kormányinfót. Gulyás Gergely elmondta: a kormány szerdán egész napos ülést tartott. A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki megkapja – mondta. A konzultáció az adórendszerről szól, arról, hogy érdemes-e növelni az adókat, vagy fenn kell-e tartani a működő jó adórendszert. Azért is fontos téma ez, mert a háború még folytatódik, miközben Európa kifogyott a pénzből. Mi azt gondoljuk, a háborút és az adóemelést is el kell utasítani – hangsúlyozta, hozzátéve: aki támogatja a háborút, az az adóemelést is támogatja, miközben a kormány álláspontja: a háborúnak mindenki a vesztese, így a magyar gazdaság is. 2025.10.30. 07:44