ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.38
usd:
335.88
bux:
106989.61
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

Infostart

A miniszterelnök szerint hosszú vita előzte meg a döntést a nyugdíjasok újabb járandóságáról.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter után Orbán Viktor kormányfő is beszámolt a hosszúra nyúlt szerdai kormányülés döntéseiről.

Egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hoztak:

  • a szociális ágazatban és a kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelést kapnak
  • a nevelőszülőknek – „akik alul voltak fizetve eddig” – járó pénzt megduplázzák
  • akcióterv készült az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására
  • fennmarad, sőt kibővül az árrésstop (a kormányfő szerint erről mindig van vita, de az árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne)
  • lesz 14. havi nyugdíj, de a bevezetési rendjét még ki kell dolgozni, ezt a munkát elkezdték

– derült ki a videóból.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

orbán viktor

béremelés

nevelőszülő

14. havi nyugdíj

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt a nagy döntés – mutatjuk, mi történik a forinttal

Megvolt a nagy döntés – mutatjuk, mi történik a forinttal

Csütörtökön a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollárárfolyam ingadozott napközben, a jen tovább gyengült, a forint pedig 334–335 között mozog a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. Délután az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt voltak nagy mozgások, ami a forintárfolyamra is kihatott!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtorpant a BUX: elmaradt az újabb csúcs a tőzsdén!

Megtorpant a BUX: elmaradt az újabb csúcs a tőzsdén!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor - Buckingham Palace says "these censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 20:30
Változtat a kisiklott motorvonat miatt a MÁV
2025. október 30. 19:24
Betiltotta a zebegényi polgármester a halloweeni tökfaragást, de a szervezők nem hátrálnak meg
×
×
×
×