Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter után Orbán Viktor kormányfő is beszámolt a hosszúra nyúlt szerdai kormányülés döntéseiről.
Egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hoztak:
- a szociális ágazatban és a kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelést kapnak
- a nevelőszülőknek – „akik alul voltak fizetve eddig” – járó pénzt megduplázzák
- akcióterv készült az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására
- fennmarad, sőt kibővül az árrésstop (a kormányfő szerint erről mindig van vita, de az árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne)
- lesz 14. havi nyugdíj, de a bevezetési rendjét még ki kell dolgozni, ezt a munkát elkezdték
– derült ki a videóból.