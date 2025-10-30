Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

Csütörtökön a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollárárfolyam ingadozott napközben, a jen tovább gyengült, a forint pedig 334–335 között mozog a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. Délután az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt voltak nagy mozgások, ami a forintárfolyamra is kihatott!