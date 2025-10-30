Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Lukoil

Megállapodás esetén a Cipruson bejegyzett nemzetközi olajkereskedő válhat a Lukoil olajfinomítóinak, benzinkút-hálózatainak és termelési létesítményeinek új tulajdonosává világszerte.

A Lukoil 2025. október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én a Lukoil bejelentette szándékát, hogy eladja nemzetközi eszközeit, "mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben". A Lukoil akkor azt közölte, hogy "megkezdődött a potenciális vevők kérelmeinek elbírálása."

Ezután október 30-án a Lukoil közleményben tudatta, hogy a Gunvortól kapott ajánlat alapján leállították a tárgyalásokat a többi érdeklődővel.

A Gunvor Group többségi tulajdonosa Torbjörn Törnqvist, aki 2014-ben kivásárolta az amerikai és uniós szankciók alatt álló orosz üzletember, Gennagyij Timcsenko részesedését a vállalatban.

Amennyibe létrejön az ügylet, a Gunvor 20 országban, köztük európai uniós országokban, valamint az Egyesült Államokban is benzinkút-hálózathoz jut, finomítókat szerez Romániában és Bulgáriában, illetve részesedést egy holland finomítóban, továbbá termelési eszközöket Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában és a Kongói Köztársaságban.

A TASZSZ által idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra teszik.