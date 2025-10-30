ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Autó tankol egy Lukoil benzinkúton az észak-macedóniai Tetovo és Szkopje közötti autópályán 2025. október 28-án. Oroszország második legnagyobb olajtermelõ vállalata, a Lukoil ezen a napon bejelentette, hogy megkezdi a külföldi a érdekeltségeinek az Egyesült Államok által bevezetett új szankciók miatt, amelyek célja, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára az ukrajnai konfliktusban való tûzszünet elfogadása érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Lukoil

Infostart / MTI

Három nappal azután, hogy az orosz Lukoil bejelentette szándékát, hogy eladja külföldi eszközeit a vele szemben életbe léptetett amerikai szankciók miatt, a vállalat csütörtökön közölte, hogy egy visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Gunvor Grouptól.

Megállapodás esetén a Cipruson bejegyzett nemzetközi olajkereskedő válhat a Lukoil olajfinomítóinak, benzinkút-hálózatainak és termelési létesítményeinek új tulajdonosává világszerte.

A Lukoil 2025. október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én a Lukoil bejelentette szándékát, hogy eladja nemzetközi eszközeit, "mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben". A Lukoil akkor azt közölte, hogy "megkezdődött a potenciális vevők kérelmeinek elbírálása."

Ezután október 30-án a Lukoil közleményben tudatta, hogy a Gunvortól kapott ajánlat alapján leállították a tárgyalásokat a többi érdeklődővel.

A Gunvor Group többségi tulajdonosa Torbjörn Törnqvist, aki 2014-ben kivásárolta az amerikai és uniós szankciók alatt álló orosz üzletember, Gennagyij Timcsenko részesedését a vállalatban.

Amennyibe létrejön az ügylet, a Gunvor 20 országban, köztük európai uniós országokban, valamint az Egyesült Államokban is benzinkút-hálózathoz jut, finomítókat szerez Romániában és Bulgáriában, illetve részesedést egy holland finomítóban, továbbá termelési eszközöket Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában és a Kongói Köztársaságban.

A TASZSZ által idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra teszik.

