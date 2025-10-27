ARÉNA - PODCASTOK
Architect showing a hologram of a house project over a tablet computer. Note to inspector: I am the author of the building project
Nyitókép: Warchi/Getty Images

Egymillió forintot kaphatnak a közszolgák

Infostart / MTI

A kormány döntött, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra.

Támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország – tette közzé Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn a kormány Facebook-oldalán.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.

Kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.

Ha pedig a házastársa vagy élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást - tették hozzá, azzal együtt, hogy a program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

"Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.

