Egymillió forint: megjelent a kormányrendelet a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról

Megjelent a friss Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a közszolgálati dolgozók évi 1 millió forintos otthontámogatását szabályozza. A pénzt 2026-tól otthonfelújításra vagy hiteltörlesztésre, önerő biztosítására lehet felhasználni, nem jár automatikusan, igényelni kell.
A rendelkezés nevesíti az érintett szakmákat:
- orvosok,
- tanárok,
- rendőrök,
- katonák,
- közfoglalkoztatottak,
- nevelőszülők,
- BME-dolgozók, HUN-REN-munkatársak,
- polgármesterek, önkormányzati képviselők,
- egyéb állami és önkormányzati, valamint egyházi intézményeknél dolgozó közalkalmazottak
folyamodhatnak a támogatásért, de szerződéssel közfeladatot ellátók nem, ahogy miniszterek és a miniszterelnök sem.
A jogosultság alanyi jogon, de az igénylés és munkáltatói regisztráció feltétele mellett érvényesül.
A rendszer a munkáltatói regisztrációra, adatszolgáltatásra és folyamatos igénybejelentésre épül.
A rendelet most szerdától hatályos, de a támogatás csak 2026. január 1-jével vehető igénybe.
A munkáltatói regisztrációra és igénybejelentésre 2025. december 15. és 20. között kell sort keríteni, az igénylések folyamatosan történhetnek 2026-tól.
A támogatás teljes körű finanszírozása az állami költségvetésből történik, a Magyar Államkincstár biztosítja a támogatás forrását és az adminisztrációt; éves szinten akár több milliárd forintos kiadást jelenthet, de ez a kormányzati szándék szerint hosszú távú társadalmi haszonnal jár.