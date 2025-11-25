Egymillió forint: megjelent a kormányrendelet a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról

Megjelent a friss Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a közszolgálati dolgozók évi 1 millió forintos otthontámogatását szabályozza. A pénzt 2026-tól otthonfelújításra vagy hiteltörlesztésre, önerő biztosítására lehet felhasználni, nem jár automatikusan, igényelni kell.

A rendelkezés nevesíti az érintett szakmákat:

orvosok,

tanárok,

rendőrök,

katonák,

közfoglalkoztatottak,

nevelőszülők,

BME-dolgozók, HUN-REN-munkatársak,

polgármesterek, önkormányzati képviselők,

egyéb állami és önkormányzati, valamint egyházi intézményeknél dolgozó közalkalmazottak

folyamodhatnak a támogatásért, de szerződéssel közfeladatot ellátók nem, ahogy miniszterek és a miniszterelnök sem.

A jogosultság alanyi jogon, de az igénylés és munkáltatói regisztráció feltétele mellett érvényesül.

A rendszer a munkáltatói regisztrációra, adatszolgáltatásra és folyamatos igénybejelentésre épül.

A rendelet most szerdától hatályos, de a támogatás csak 2026. január 1-jével vehető igénybe.

A munkáltatói regisztrációra és igénybejelentésre 2025. december 15. és 20. között kell sort keríteni, az igénylések folyamatosan történhetnek 2026-tól.

A támogatás teljes körű finanszírozása az állami költségvetésből történik, a Magyar Államkincstár biztosítja a támogatás forrását és az adminisztrációt; éves szinten akár több milliárd forintos kiadást jelenthet, de ez a kormányzati szándék szerint hosszú távú társadalmi haszonnal jár.