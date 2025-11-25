ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 25. kedd
Young couple just moved into new empty apartment unpacking and cleaning - relocation
Nyitókép: Lordn/Getty Images

Egymillió forint: megjelent a kormányrendelet a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rendelkezés nevesíti az érintett szakmákat, polgármesterek kaphatnak, miniszterek nem, nevelőszülők kaphatnak, a miniszterelnök nem. Még idén regisztrálni kell a munkáltatónál, 2026. január 1-től lehet igénybe venni.

Megjelent a friss Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a közszolgálati dolgozók évi 1 millió forintos otthontámogatását szabályozza. A pénzt 2026-tól otthonfelújításra vagy hiteltörlesztésre, önerő biztosítására lehet felhasználni, nem jár automatikusan, igényelni kell.

A rendelkezés nevesíti az érintett szakmákat:

  • orvosok,
  • tanárok,
  • rendőrök,
  • katonák,
  • közfoglalkoztatottak,
  • nevelőszülők,
  • BME-dolgozók, HUN-REN-munkatársak,
  • polgármesterek, önkormányzati képviselők,
  • egyéb állami és önkormányzati, valamint egyházi intézményeknél dolgozó közalkalmazottak

folyamodhatnak a támogatásért, de szerződéssel közfeladatot ellátók nem, ahogy miniszterek és a miniszterelnök sem.

A jogosultság alanyi jogon, de az igénylés és munkáltatói regisztráció feltétele mellett érvényesül.

A rendszer a munkáltatói regisztrációra, adatszolgáltatásra és folyamatos igénybejelentésre épül.

A rendelet most szerdától hatályos, de a támogatás csak 2026. január 1-jével vehető igénybe.

A munkáltatói regisztrációra és igénybejelentésre 2025. december 15. és 20. között kell sort keríteni, az igénylések folyamatosan történhetnek 2026-tól.

A támogatás teljes körű finanszírozása az állami költségvetésből történik, a Magyar Államkincstár biztosítja a támogatás forrását és az adminisztrációt; éves szinten akár több milliárd forintos kiadást jelenthet, de ez a kormányzati szándék szerint hosszú távú társadalmi haszonnal jár.

magyar közlöny

közszolgálati dolgozók

otthontámogatás

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
 

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Amerikai-orosz–ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
