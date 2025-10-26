ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti szárnyvonalon közlekedő MÁV Start BZMOT személyszállító szerelvény.
Nyitókép: MTI/H. Szabó Sándor - illusztráció

Kis magyar vasút, önálló életre kelt egy motorvonat Mátészalkánál

Infostart

Vasárnap hajnalban egy tisztázatlan körülmények között elindult, műszaki hibás motorkocsi okozott jelentős forgalmi fennakadást a Mátészalka–Tiborszállás vasútvonalon. A balesetben személyi sérülés nem történt, azonban a helyszíni vizsgálatok idejére pótlóbuszokkal kellett biztosítani a forgalmat.

A Mávinform tájékoztatása szerint az eset éjjel 2 órakor történt, amikor a Mátészalka állomáson szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, és mintegy négy kilométer megtétele után, Nyírcsaholy közelében állt meg.

A jármű útközben három váltót is megrongált Mátészalka állomáson.

A váltókezelő időben észlelte a mozgó szerelvényt, és az érkező motorkocsi előtt lezárta a sorompókat, így személyi sérülés nem történt.

A helyszíni vizsgálat befejezéséig vasárnap hajnaltól a délelőtti órákig pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között. Ennek következtében a 3:15-kor induló személyvonat (36319) pótlóbusza 60 perces késéssel indult, a 3:54-kor induló személyvonat (36310) pedig kimaradt.

A műszaki és helyszínelési munkálatok befejezését követően

7:25-kor a vasúti forgalom Mátészalka és Tiborszállás között újraindult,

a pótlóbuszos közlekedés megszűnt - írja a MÁV.

Kezdőlap    Belföld    Kis magyar vasút, önálló életre kelt egy motorvonat Mátészalkánál

máv

vasút

mátészalka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeomlás Amerikában, de ezúttal másképp, avagy mi történt a gyorséttermekkel?

Összeomlás Amerikában, de ezúttal másképp, avagy mi történt a gyorséttermekkel?
Az amerikaiak (és immár mások számára is) a gyorséttermi reggeli jelentette azt, hogy nem kell éhezniük egész nap, ha sietnek… vagy ha kevés a pénzük. Az ágazatban azonban drámai módon visszaesett a reggelit választó vendégek száma – írta a USA Today. Európában pedig még nehezebb dolguk van a láncoknak, mivel az emberek inkább otthon szeretnek reggelizni.
1000 forintos üzemanyagárról beszélt az elemző

1000 forintos üzemanyagárról beszélt az elemző

Az energiabeszerzés, az energiamix kialakítása az Európai Unióban tagállami hatáskör, senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol - mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?

Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?

Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 15:07
15 méterre a Sióban találtak egy autót, tragédia történt
2025. október 26. 14:33
Tuskozott egyet Szijjártó Péter, ami szerinte jó hír
×
×
×
×