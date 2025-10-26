Kis magyar vasút, önálló életre kelt egy motorvonat Mátészalkánál

A Mávinform tájékoztatása szerint az eset éjjel 2 órakor történt, amikor a Mátészalka állomáson szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, és mintegy négy kilométer megtétele után, Nyírcsaholy közelében állt meg.

A jármű útközben három váltót is megrongált Mátészalka állomáson.

A váltókezelő időben észlelte a mozgó szerelvényt, és az érkező motorkocsi előtt lezárta a sorompókat, így személyi sérülés nem történt.

A helyszíni vizsgálat befejezéséig vasárnap hajnaltól a délelőtti órákig pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között. Ennek következtében a 3:15-kor induló személyvonat (36319) pótlóbusza 60 perces késéssel indult, a 3:54-kor induló személyvonat (36310) pedig kimaradt.

A műszaki és helyszínelési munkálatok befejezését követően

7:25-kor a vasúti forgalom Mátészalka és Tiborszállás között újraindult,

a pótlóbuszos közlekedés megszűnt - írja a MÁV.