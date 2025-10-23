ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Az emberi méltóság ünnepének nevezte október 23-át a Kossuth téren a kormányfő – a nap hírei

InfoRádió

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Oroszországot sújtó 19. szankciós csomagot. Később tartja meg tervezett találkozóját az orosz és az amerikai elnök.

Az emberi méltóság ünnepének nevezte október 23-át a Kossuth téren a kormányfő. Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján úgy fogalmazott: az egész világon tudják, hogy a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát. Azt is közölte: Magyarország továbbra is ragaszkodik a szabadsághoz és ehhez megvannak az eszközei. A kormányfő a Békemenetet Európa legnagyobb hazafias mozgalmának nevezte, amely képes volt a brüsszeli elnyomók ellenében megvédeni a hazáját.

Emberséges rendszerváltozást, új nemzeti megbékélést és újraegyesítést szorgalmazott a megosztottság helyett ünnepi beszédében a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a Hősök terén úgy fogalmazott: a munka most kezdődik, mindenkinek döntenie kell, hogy a félelem oldalán, vagy a szabadság, a remény oldalán akar állni. Úgy fogalmazott: a magyar emberek sorsáról nem dönthetnek Brüsszelben, de Washingtonban és Moszkvában sem.

Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A Demokratikus Koalíció elnöke a fővárosi Nagy Imre Emlékháznál emlékezett. Dobrev Klára úgy fogalmazott, a nemzeti ünnepek a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják. A Mi Hazánk a Corvin közben tartott megemlékezést. Toroczkai László a magyar nemzeti érdekek védelmének fontosságáról beszélt. A Jobbik Mansfeld Péter szobránál tisztelgett az 56-os hősök előtt, míg a Momentum a Műegyetem rakparton tartott megemlékezést.

A nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki nem akarja megmondani, hogyan kell szeretni a hazát – mondta a nemzeti ünnepen a főpolgármester. Karácsony Gergely videóüzenetében úgy fogalmazott: a köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult.

Elkezdődött a kárfelmérés a Dunai Finomítóban. A tűz oltása és a sérült eszközök kihűlése után egy statikusokból, gépészekből és mérnökökből álló munkacsoport átvizsgálja a sérült üzemet. Közben folyamatosan indítják újra a hétfő éjszakai tűz miatt leállított blokkokat, az üzemanyagellátás biztosított. Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Oroszországot sújtó 19. szankciós csomagot az ukrajnai háború miatt. Ez további orosz energia-embargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat érinti. Megtiltják az orosz cseppfolyósított földgáz importját, szigorítják a már meglévő tiltásokat a Rosznyeft és a Gazprom Nyeft cégekre.

Az Oroszország ellen bevezetett szankciók elsősorban az Európai Unió ellen dolgoznak. Brüsszelnek gyakorlatilag nincs több lehetősége a szankciók kiterjesztésére országunk ellen – reagált a 19. szankciós csomag elfogadására az orosz külügyi szóvivő. Marija Zaharova szerint az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni.

Az ukrán elnök szerint a tűzszünet csak akkor lehetséges, ha fokozódik az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomás. Volodimir Zelenszkij ismét szigorúbb szankciókat, fejlett légvédelmi rendszereket és pénzügyi támogatást sürgetett Brüsszelben. Kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem ismer el semmilyen területcserét Oroszországgal.

Erőteljesen emelkedik a Brent ára vezető orosz olajcégek elleni amerikai szankciók miatt. Csütörtökön kora délután több mint 5 százalékkal drágult a Brent hordónkénti ára, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be vezető orosz olajtársaságok, a Rosznyefty és a Lukoil ellen.

Minden tagállam számára van életképes alternatívája az orosz olajnak - jelentette ki az energiaügyi biztos az Európai Parlement plenáris ülésén. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az orosz energiaimport tilalma ideológiai alapú döntés, amely súlyos gazdasági károkat okozna Magyarországnak.

Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, a jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték – jelentette be az amerikai elnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt. Közölte azt is, hogy szankciókat vezetnek be a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Telegramon azt írta, az amerikai szankció háborús cselekmény Oroszország ellen.

Európa versenyképességének helyreállítását, a béke és a szuverenitás védelmét sürgették a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői közös nyilatkozatukban az EU-tagállamok vezetőinek tanácskozása alkalmából. A dokumentumban elutasították az Európai Bizottság által erőltetett, túlzottan ideológiai alapú zöld átállást.

Bekérették az osztrák nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a ferencvárosi szurkolók különvonatának megállítása miatt. Szijjártó Péter a Facebookon felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be a drukkereket, akik az esti Ferencváros-Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

Kiírta december 7-re a román kormány a bukaresti főpolgármester-választást, a 4 koalíciós párt közti megállapodásnak megfelelően. A négypárti koalíció megállapodott arról is, hogy a - Romániai Magyar Demokrata Szövetség kivételével - a kormánypártok mindegyike saját jelöltet indít a bukaresti főpolgármester-választáson.

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett
Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Szakértő az aranyszínű sárgaságról: 2006 óta ketyegett a bomba, most már egyes szőlőfajták is veszélyben vannak

Már nem lehet kijelenteni azt sem, hogy az eddigi utolsó kivétel, a bükki borvidék mentes lenne a betegségtől, amely országszerte jelen van – mondta az InfoRádióban Németh Csaba. A MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének kutatási munkatársa szerint elkerülhetetlen, hogy a termőterület csökkenjen, de ez nem jelenti azt, hogy a borászatoknak aggódniuk kellene a 2026-os vagy a 2027-es évjárat miatt.
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.

Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is

Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.

NBA stars and mafia among more than 30 arrested in illegal gambling crackdown

NBA stars Chauncey Billups, Terry Rozier and Damon Jones are among those arrested in two illegal gambling cases, according to the FBI.

