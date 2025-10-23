Az emberi méltóság ünnepének nevezte október 23-át a Kossuth téren a kormányfő – a nap hírei

Az emberi méltóság ünnepének nevezte október 23-át a Kossuth téren a kormányfő. Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján úgy fogalmazott: az egész világon tudják, hogy a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát. Azt is közölte: Magyarország továbbra is ragaszkodik a szabadsághoz és ehhez megvannak az eszközei. A kormányfő a Békemenetet Európa legnagyobb hazafias mozgalmának nevezte, amely képes volt a brüsszeli elnyomók ellenében megvédeni a hazáját.

Emberséges rendszerváltozást, új nemzeti megbékélést és újraegyesítést szorgalmazott a megosztottság helyett ünnepi beszédében a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a Hősök terén úgy fogalmazott: a munka most kezdődik, mindenkinek döntenie kell, hogy a félelem oldalán, vagy a szabadság, a remény oldalán akar állni. Úgy fogalmazott: a magyar emberek sorsáról nem dönthetnek Brüsszelben, de Washingtonban és Moszkvában sem.

Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A Demokratikus Koalíció elnöke a fővárosi Nagy Imre Emlékháznál emlékezett. Dobrev Klára úgy fogalmazott, a nemzeti ünnepek a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják. A Mi Hazánk a Corvin közben tartott megemlékezést. Toroczkai László a magyar nemzeti érdekek védelmének fontosságáról beszélt. A Jobbik Mansfeld Péter szobránál tisztelgett az 56-os hősök előtt, míg a Momentum a Műegyetem rakparton tartott megemlékezést.

A nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki nem akarja megmondani, hogyan kell szeretni a hazát – mondta a nemzeti ünnepen a főpolgármester. Karácsony Gergely videóüzenetében úgy fogalmazott: a köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult.

Elkezdődött a kárfelmérés a Dunai Finomítóban. A tűz oltása és a sérült eszközök kihűlése után egy statikusokból, gépészekből és mérnökökből álló munkacsoport átvizsgálja a sérült üzemet. Közben folyamatosan indítják újra a hétfő éjszakai tűz miatt leállított blokkokat, az üzemanyagellátás biztosított. Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Oroszországot sújtó 19. szankciós csomagot az ukrajnai háború miatt. Ez további orosz energia-embargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat érinti. Megtiltják az orosz cseppfolyósított földgáz importját, szigorítják a már meglévő tiltásokat a Rosznyeft és a Gazprom Nyeft cégekre.

Az Oroszország ellen bevezetett szankciók elsősorban az Európai Unió ellen dolgoznak. Brüsszelnek gyakorlatilag nincs több lehetősége a szankciók kiterjesztésére országunk ellen – reagált a 19. szankciós csomag elfogadására az orosz külügyi szóvivő. Marija Zaharova szerint az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni.

Az ukrán elnök szerint a tűzszünet csak akkor lehetséges, ha fokozódik az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomás. Volodimir Zelenszkij ismét szigorúbb szankciókat, fejlett légvédelmi rendszereket és pénzügyi támogatást sürgetett Brüsszelben. Kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem ismer el semmilyen területcserét Oroszországgal.

Erőteljesen emelkedik a Brent ára vezető orosz olajcégek elleni amerikai szankciók miatt. Csütörtökön kora délután több mint 5 százalékkal drágult a Brent hordónkénti ára, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be vezető orosz olajtársaságok, a Rosznyefty és a Lukoil ellen.

Minden tagállam számára van életképes alternatívája az orosz olajnak - jelentette ki az energiaügyi biztos az Európai Parlement plenáris ülésén. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az orosz energiaimport tilalma ideológiai alapú döntés, amely súlyos gazdasági károkat okozna Magyarországnak.

Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, a jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték – jelentette be az amerikai elnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt. Közölte azt is, hogy szankciókat vezetnek be a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Telegramon azt írta, az amerikai szankció háborús cselekmény Oroszország ellen.

Európa versenyképességének helyreállítását, a béke és a szuverenitás védelmét sürgették a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői közös nyilatkozatukban az EU-tagállamok vezetőinek tanácskozása alkalmából. A dokumentumban elutasították az Európai Bizottság által erőltetett, túlzottan ideológiai alapú zöld átállást.

Bekérették az osztrák nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a ferencvárosi szurkolók különvonatának megállítása miatt. Szijjártó Péter a Facebookon felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be a drukkereket, akik az esti Ferencváros-Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

Kiírta december 7-re a román kormány a bukaresti főpolgármester-választást, a 4 koalíciós párt közti megállapodásnak megfelelően. A négypárti koalíció megállapodott arról is, hogy a - Romániai Magyar Demokrata Szövetség kivételével - a kormánypártok mindegyike saját jelöltet indít a bukaresti főpolgármester-választáson.