ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.83
usd:
336.04
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Infostart / MTI

A csomag más intézkedések mellett bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja - közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását - tették hozzá.

A csomag hosszú távú szerződések esetén 2027 januárjától, rövid távú szerződések esetén pedig hat hónapon belül tilalmat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) EU-ba történő behozatalára, és szigorítja a két nagy orosz állami tulajdonú olajtermelőre (Rosznyefty és a Gazprom) vonatkozó jelenlegi tranzakciós tilalmat.

Ezzel párhuzamosan megszorító intézkedések lesznek érvényben olyan, nem uniós gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg Kínában is.

A végrehajtás megerősítése érdekében az EU az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 117 tankerhajóját szankcionálja. Ezzel immár 557 hajó van EU-szankciók hatálya alatt. Ezek a hajók támogatják az orosz energiaágazatot, katonai felszereléseket szállítanak Oroszország számára, vagy lopott ukrán gabonát szállítanak - részletezték.

Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további orosz és más, nem uniós országok bankjaira, hogy bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat is.

Az EU új, közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatást nyújtanak az orosz katonai iparnak.

Az új szankciók értelmében a schengeni térségen keresztül történő utazás során az orosz diplomaták kötelesek lesznek előzetes tájékoztatást adni az utazásban érintett uniós tagállamoknak. Az intézkedés célja az "Oroszország Ukrajna elleni agresszióját támogató, egyre ellenségesebb hírszerzési tevékenységek" megakadályozása.

Tekintettel arra, hogy a háború 2022. február 24-i kezdete óta az ukrán hatóságok becslése szerint Oroszország közel 20 ezer ukrán gyermeket deportált és szállított erőszakkal Oroszországba vagy az Oroszország által jogellenesen megszállt ukrán területekre, az EU 11 további ember jegyzékbe vételéről határozott az ilyen tevékenységekben részt vevők elszámoltathatósága érdekében.

Az EU-szankciók az orosz hadiipari komplexum részét képező üzletembereket és szervezeteket, valamint az Egyesült Arab Emírségekből és Kínából származó, katonai és kettős felhasználású termékeket előállító és Oroszországba szállító gazdasági szereplőket is célba vesznek. Az EU emellett listára veszi Oroszország legnagyobb aranykitermelőjét, hogy "tovább korlátozza a Kreml bevételi forrásait". Az intézkedésekkel megtiltják az európai gazdasági szereplőknek, hogy az oroszországi turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást, egyebek között további szankciók elfogadása révén - tette hozzá közleményében az uniós tanács.

Kezdőlap    Külföld    Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

oroszország

európai unió

szankció

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zajlik Magyar Péterék vonulása, lángoló autóval és Molotov-koktélok füstjével – október 23-i események percről percre

Zajlik Magyar Péterék vonulása, lángoló autóval és Molotov-koktélok füstjével – október 23-i események percről percre
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A megemlékezések sora a budapesti Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással indult.
 

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

A csomag más intézkedések mellett bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is.
 

Más szavaz Orbán Viktor helyett az EU-csúcson

Zelenszkij a csúcstalálkozóra érkezve üzent: az ukrajnai tűzszünet lehetséges

Jövő heti budapesti találkozó helyett szankciók orosz olajcégek ellen

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan, miről szól Kína következő ötéves terve

Megvan, miről szól Kína következő ötéves terve

A Kínai Kommunista Párt (KKP) vezetése a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv előkészítése során többek közt a modern ipari rendszer kiépítését és a tudományos-technológiai önellátás felgyorsítását nevezte meg a következő évek legfontosabb céljai között - jelentette a kínai állami média csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció

Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az &quot;értelmetlen háború&quot; befejezését Ukrajnában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies, over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 15:21
Szétszakadt a kormánykoalíció Izraelben, bizonytalan helyzet alakult ki
2025. október 23. 14:50
Szélvihar, áramszünet Franciaországban – felénk tart Benjamin
×
×
×
×