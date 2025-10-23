ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.29
usd:
335.97
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Russia Today (RT) orosz állami televíziós és online hírcsatorna alapítása 20. évfordulójának alkalmából a moszkvai Nagyszínházban rendezett ünnepségen 2025. október 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Pavel Bednyjakov

Vlagyimir Putyin: gondolják ezt át!

Infostart / MTI

"Nagyon komoly" válasz fog érkezni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel Oroszország területének mélyére mérnének csapást - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Moszkvában.

"Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!" - figyelmeztetett az orosz államfő.

Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte. Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a - brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott - kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, Putyin hangot adott annak a feltételezésének, hogy az amerikai elnök csak elhalasztani akarta találkozót. Hozzátette, hogy legutóbbi beszélgetésük során hivatali partnere maga javasolta, hogy a csúcstalálkozót Budapesten tartsák meg.

Az orosz államfő szerint

hiba lenne felkészülés nélkül belevágni a budapesti csúcstalálkozóba.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig támogatta a párbeszéd folytatását. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok számos területen működhet együtt, ha az országok a nyomásgyakorlástól a komoly, hosszú távú párbeszéd felé fordulnak - jegyezte meg.

A frissen bejelentett, új amerikai szankciókat barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti az orosz-amerikai kapcsolatokat. Azt mondta, hogy a korlátozások nem lesznek jelentős hatással a gazdasági helyzetre. lesznek ugyan veszteségek, de az orosz energetika magabiztosan áll a helyzethez. Hangsúlyozta, hogy Oroszország az önbecsüléssel rendelkező országok közé tartozik, és nem szándékozik nyomás alatt döntést hozni.

"Ez természetesen nyomásgyakorlási kísérlet. De egyetlen önmagát becsülő ország és egyetlen önmagát becsülő nép sem hoz sohasem így döntéseket. Oroszországnak természetesen megvan az a kiváltsága, hogy az önmagát becsülő országok és népek közé sorolja magát" - mondta.

Emlékeztetett rá, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen.

Elmondta azt is, hogy beszélt az amerikai elnökkel arról, hogy az orosz olajszállítások helyzete hogyan befolyásolja az árak emelkedését a világban, egyebek között az Egyesült Államokban is. Kitért rá, hogy az orosz olaj helyettesítése a világpiacon időbe telik, és az Oroszországból származó olaj mennyiségének hirtelen csökkenése az árak emelkedéséhez vezet. Putyin szerint szükséges befektetni alternatív energiaforrásokba, de a elkövetkező évtizedekben nem lehet meglenni szénhidrogének nélkül.

Vlagyimir Putyin az Oroszországi Földrajzi Társaság 17. kongresszusának záróülése után lépett a sajtó elé.

Válaszlépéseket ígért Marija Zaharova is

Az Oroszország ellen bevezetett szankciók elsősorban az Európai Unió ellen dolgoznak. Brüsszelnek gyakorlatilag nincs több lehetősége a szankciók kiterjesztésére országunk ellen – reagált a 19. szankciós csomag elfogadására az orosz külügyi szóvivő. Marija Zaharova szerint az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin: gondolják ezt át!

oroszország

ukrajna

vlagyimir putyin

tomahawk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett
Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Szakértő az aranyszínű sárgaságról: 2006 óta ketyegett a bomba, most már egyes szőlőfajták is veszélyben vannak

Szakértő az aranyszínű sárgaságról: 2006 óta ketyegett a bomba, most már egyes szőlőfajták is veszélyben vannak

Már nem lehet kijelenteni azt sem, hogy az eddigi utolsó kivétel, a bükki borvidék mentes lenne a betegségtől, amely országszerte jelen van – mondta az InfoRádióban Németh Csaba. A MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének kutatási munkatársa szerint elkerülhetetlen, hogy a termőterület csökkenjen, de ez nem jelenti azt, hogy a borászatoknak aggódniuk kellene a 2026-os vagy a 2027-es évjárat miatt.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is

Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is

Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
NBA stars and mafia among more than 30 arrested in illegal gambling crackdown

NBA stars and mafia among more than 30 arrested in illegal gambling crackdown

NBA stars Chauncey Billups, Terry Rozier and Damon Jones are among those arrested in two illegal gambling cases, according to the FBI.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 20:59
Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról
2025. október 23. 20:43
Két orosz gép "belekóstolt" a NATO légterébe, nagy a felháborodás
×
×
×
×