Esküt tettek a Magyar Honvédség leendő altisztjei

Az ünnepélyes keretek között tartott rendezvényen Tajti Ákos ezredes, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság parancsnoka és Frankó Imre ezredes, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka köszöntötte az állományt.

Frankó ezredes kiemelte a katonai hivatás iránti elkötelezettséget, valamint az altisztek szerepének fontosságát. „Minden új honvéd egy lépés hazánk biztonsága felé, az altisztek pedig a Magyar Honvédség gerincét alkotják” – mondta.

„Az altiszti pálya egy tudatosan vállalt életút, amelyben az ember nemcsak végrehajt, hanem tanít, vezet, és megtestesíti a katonai értékrendet. Az altiszti hivatás a legszilárdabb alapokon nyugvó döntés. Aki ma esküt tesz, az nemcsak egyenruhát ölt, hanem elköteleződik bajtársai, hazája és a jövő katonái iránt” – tette hozzá az ezredes.

A sikeres felvételi kampányidőszaknak köszönhetően a 2025/26-os kiképzési évre több mint 200 fiatal jelentkezett. Az augusztus 18-i bevonulással számukra egy olyan időszak vette kezdetét, amely próbára tette erejüket, kitartásukat, fegyelmezettségüket – olvasható a Honvédelmi Minisztérium közleményében.

Az alapkiképzés célja, hogy az újoncok megszerezzék a biztos katonai alapokat, egyebek között harcászati, lőkiképzési, vegyivédelmi, műszaki és alaki alapismeretekre tesznek szert, valamint folyamatosan fejlesztik fizikai állóképességüket.

Az eskütétel után folytatódik a képzés. A második szakaszt jelentő altiszti alapfelkészítés során a leendő őrmesterek vezetői kompetenciákat sajátítanak el, kiegészítve a komplex kisalegység harcászati felkészítést – írták.

A képzés harmadik fázisa, a szakmai felkészítés februárban kezdődik. Ennek keretében azokat a fegyvernemi és szakmai ismereteket tanulják meg, amelyek felkészítik őket első altiszti beosztásuk ellátására - ennek érdekében leendő alakulataiknál gyakorlati képzésen is részt vesznek. A vizsgák után az ünnepélyes altisztavatás következik 2026 júliusában – zárul a kommüniké.

(Címlapképünkön: A Magyar Honvédség leendõ altisztjeinek eskütétele a szentendrei Görgey Artúr laktanyában 2024. október 25-én.)