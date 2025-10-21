ARÉNA - PODCASTOK
Close up low angle view cropped shot of a man riding electro scooter at the street.
Nyitókép: Wpadington/Getty Images

E-rolleres tilalom: mit lép Prága után Budapest? Itt a válasz

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Prágában januártól betiltják a bérelhető elektromos rollerek üzemeltetését, de Budapesten nem a tiltás a cél, hanem az, hogy a mikromobilitási eszközök biztonságosan, a gyalogosok és más közlekedők zavarása nélkül illeszkedjenek a főváros közlekedési rendszerébe.

Budapesten az elmúlt években a BKK és a Fővárosi Önkormányzat több lépést is tett annak érdekében, hogy a megosztott elektromos rollerek használata rendezett, szabályozott körülmények között történjen. A BKK az InfoRádió megkeresésére azt is közölte, hogy ma már több mint 900 kijelölt, úgynevezett Mobi- ponton lehet a megosztott rollereket és kerékpárokat szabályosan letenni vagy felvenni, a szolgáltatók működését pedig rendszeresen ellenőrzik, így pedig jelentősen csökkent a szabálytalanul elhelyezett eszközök száma.

A BKK szerint Budapesten nincs szükség a prágaihoz hasonló tiltásra,

ugyanakkor folyamatosan értékelik a tapasztalatokat, és szükség esetén javaslatot tesznek a szabályozás módosítására. Álláspontjuk szerint fontos lenne, ha a KRESZ is szabályozná ezen eszközök használatát – a hírek szerint egyébként zajlik a KRESZ felülvizsgálata, és az e-rollerek szabályozása is szerepel benne. Az új KRESZ januártól léphet hatályba a korábbi tervek szerint.

A BKK célja továbbra is az, hogy ne tiltsák a fenntartható környezetbarát közlekedési formákat, hanem a szolgáltatókat és a felhasználókat arra ösztönözzék, hogy rendezett és biztonságos keretek között használják ezeket az eszközöket.

Belföld    E-rolleres tilalom: mit lép Prága után Budapest? Itt a válasz

