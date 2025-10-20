Petícióval nézhet szembe a MÁV vezetése

A közösségi oldalakon felvetődött problémára válaszul a helyi önkormányzat is az ügy mellé állt. A petíció aláírását október 13. és 26. között gyűjtik a település több pontján, köztük a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban - olvasható a kisalfold.hu-n.

Az akció célja, hogy a Railjet vonatok ismét megálljanak Hegyeshalomban, amelyet az ország egyik legfontosabb határ- és átszállási pontjaként tartanak számon.

Az aláírásgyűjtést kezdeményezők szerint a megállás megszüntetése hátrányosan érinti a Bécs, Pozsony, Győr és Budapest közötti utazást, valamint a határ menti ingázást is.

A MÁV a változások okát nem közölte, de az érintettek szerint a Railjet vonatok hiánya nehezíti a közlekedést.