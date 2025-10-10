Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
16.00 Katona Csaba történész
18.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
23.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor
Vasárnap
5.00 Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
8.00 Kövér László, az Országgyűlés elnöke
13.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
14.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
16.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
18.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
23.00 Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész