2025. október 10. péntek Gedeon
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Bendarzsevszkij Anton, Rókusfalvy Pál, Katona Csaba, Pletser Tamás, Kövér László, Bazsó Gábor Karotta és Nagy Gábor Bálint.

Szombat

11.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

16.00 Katona Csaba történész

18.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

23.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

Vasárnap

5.00 Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője

8.00 Kövér László, az Országgyűlés elnöke

13.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

14.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

16.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

18.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

23.00 Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Trump megfenyegette Kínát, esnek a tőzsdék

Trump megfenyegette Kínát, esnek a tőzsdék

Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz volt a hangulat reggel, egyedül a chipgyártók emelkedtek ki a dél-koreai piacon, a Samsung új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken mérsékelt elmozdulásokkal zajlik a pénteki kereskedés, az amerikai indexek pedig kis emelkedésekkel nyitottak a kormányzati leállás tizedik napján. Délután Donald Trump jelentős vámemeléseket helyezett kilátásba a kínai termékekre miután az ázsiai ország szigorítaná a ritka földfémek kivitelét, a hírre azonnal lefordultak az amerikai indexek.   Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

A program részeként kis- és közepes vállalkozások maximum 150 millió forint értékben vehetnek majd fel 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket.

Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

2025. október 10. 19:14
Mediterrán hangulat itthon – terjednek az olajfák
2025. október 10. 18:59
Révész Máriusz: a budapesti csúcsforgalomban versenyképesebb a kerékpár, mint az autó
