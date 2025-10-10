Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz volt a hangulat reggel, egyedül a chipgyártók emelkedtek ki a dél-koreai piacon, a Samsung új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken mérsékelt elmozdulásokkal zajlik a pénteki kereskedés, az amerikai indexek pedig kis emelkedésekkel nyitottak a kormányzati leállás tizedik napján. Délután Donald Trump jelentős vámemeléseket helyezett kilátásba a kínai termékekre miután az ázsiai ország szigorítaná a ritka földfémek kivitelét, a hírre azonnal lefordultak az amerikai indexek. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.