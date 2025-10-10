Frontálisan ütközött két autó Kisteleknél, két kisgyermeket kórházba kellett vinni

Két gyermek is megsérült abban a súlyos közlekedési balesetben, amely csütörtökön történt Kisteleknél. A 24.hu úgy értesült, hogy egy nyolc- és egy tizenegy éves gyermeket könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

A szeged.hu beszámolója szerint a vétkes sofőr az M5-ös autópálya kihajtójánál, az 5411-es úton egy kanyarban tért át a szemközti sávba, és összeütközött a szabályosan érkező kocsival, amelyben egy anya ült a gyerekeivel, akik szerencsére gyerekülésben voltak. Sérülést mégis ők ketten szenvedtek, az anyának és a másik autó sofőrjének nem esett baja.

Az ütközés következtében mindkét jármű mozgásképtelenné vált, a műszaki mentéshez a kisteleki tűzoltók vonultak ki.

(Nyitóképünk illusztráció.)