2025. október 10. péntek Gedeon
baleset lámba karambol biztosítás fényszóró összetört
Nyitókép: Twenty47studio/Getty Images

Frontálisan ütközött két autó Kisteleknél, két kisgyermeket kórházba kellett vinni

Infostart

A két kiskorú gyerekülésben ült, de így sem úszta meg sérülés nélkül a balesetet.

Két gyermek is megsérült abban a súlyos közlekedési balesetben, amely csütörtökön történt Kisteleknél. A 24.hu úgy értesült, hogy egy nyolc- és egy tizenegy éves gyermeket könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

A szeged.hu beszámolója szerint a vétkes sofőr az M5-ös autópálya kihajtójánál, az 5411-es úton egy kanyarban tért át a szemközti sávba, és összeütközött a szabályosan érkező kocsival, amelyben egy anya ült a gyerekeivel, akik szerencsére gyerekülésben voltak. Sérülést mégis ők ketten szenvedtek, az anyának és a másik autó sofőrjének nem esett baja.

Az ütközés következtében mindkét jármű mozgásképtelenné vált, a műszaki mentéshez a kisteleki tűzoltók vonultak ki.

(Nyitóképünk illusztráció.)

