2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Nyitókép: Pixabay

Változnak a vagyonelkobzás szabályai – a nap hírei

Infostart

Átalakítaná a vagyonelkobzás szabályait a kormány, bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke ellen a Patrióták, két amerikai és egy japán tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat – a nap legfontosabb hírei.

Ma az aradi vértanúkra és az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezett a magyarság. 176 éve végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az Országház előtt félárbócra engedték az állami lobogót.

Átalakítaná a vagyonelkobzás szabályait a kormány. A cél, hogy a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb része visszakerüljön a közösség szolgálatába, és az uniós irányelveknek megfelelő, hatékonyabb rendszer jöjjön létre. A tervezet újítása az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának lehetősége.

Mától 4,5-ről 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamata, ezzel még kedvezőbbé vált a kisvállalkozások számára elérhető támogatott hitel. A kamatcsökkentés az SZKP MAX+ konstrukciókat érinti.

Megkezdődtek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. állami felvásárlásáról, miután a cég tulajdonosai a külföldi vevő helyett a magyar államnak ajánlották fel üzletrészeiket. A vállalat pénzügyi nehézségekkel küzd, 2021 óta 8,5 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.

Lyukas cipőkkel tiltakoztak a Karmelita kolostornál a szociális ágazatban dolgozók, akik az alacsony bérekre és a 2026-os költségvetésben elmaradó béremelésre hívták fel a figyelmet. A demonstráción felszólaló szakszervezeti vezetők azonnali intézkedéseket sürgettek, mivel sok dolgozó havi nettó 300 ezer forint alatt keres.

Meghekkelhették a Tisza Párt applikációját, amelynek fejlesztésén egy ukrán cég is dolgozhatott - írja az Index egy internetes fórum bejegyzése alapján. Úgy tudni, több mint 18 ezer Tisza-aktivista személyes adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A Nébih laboratóriuma ezúttal a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken mutatta ki a betegséget, így már 17 borvidéket érint a kórokozó.

Befejeződtek a vágányzári munkák Rákosrendezőnél, így mostantól akár 80 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok az érintett szakaszokon. A MÁV vezérigazgatója szerint ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent változást, ahol a megnövekedett féktávolság miatt még fontosabbá vált a biztonsági szabályok betartása.

Átadták az 5C jelű autópálya utolsó szakaszát, amely összeköti a magyar M6-os autópályát a horvát gyorsforgalmi hálózattal, így holnaptól megindulhat a forgalom Pélmonostor és a határ között. Az új útvonal gyorsforgalmi kapcsolatot biztosít Bosznia-Hercegovina felé is.

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen a Patrióták európai parlamenti frakciója. Az Európai Unió gyengébb, mint valaha, az Európai Bizottság hibás döntései tönkre teszik a kontinens gazdaságát, fenyegetik a polgárok biztonságát és kikezdik ki a tagállami szuverenitást – indokolta a döntést a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, egyben a frakció első alelnöke az Európai Parlamentben.

A Kreml nevében az orosz elnök sajtótitkára üdvözölte az amerikai elnöknek azt a kijelentését, miszerint "jó ötletnek tűnik" az orosz javaslat a nukleáris hadászati támadófegyverek csökkentésére. Ez a megkötött orosz-amerikai Új START-szerződés meghosszabbítására vonatkozik. Vlagyimir Putyin indítványozta, hogy a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a megállapodáshoz.

Két amerikai és egy japán tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat. A perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseiért Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell, valamint Szakagucsi Simon veheti majd át az elismerést decemberben, a Nobel-díjak átadásán.

Benyújtotta lemondását a francia kormányfő. Sébastien Lecornu kinevezése után csaknem 4 héttel, tegnap este mutatta be minisztereit. Az eredeti tervek szerint az új testület ma tartotta volna első ülését. A francia államfő azonban arra kérte a kormányfőt, hogy tegyen még egy utolsó tárgyalási kísérletet egy stabilitási platform létrehozására.

A csehországi választásokon győztes ANO mozgalom vezetője, Andrej Babis szerint Tomio Okamura lehetne a képviselőház új elnöke, miután megkezdődtek a koalíciós tárgyalások az SPD-vel és az Autósokkal. A három párt közös programja több pontban egyezik, és együtt 108 mandátummal rendelkeznének a 200 fős alsóházban.

Grúziában puccskísérlet vádjával indult eljárás 5 tüntetésszervező ellen, miután a helyhatósági választások estéjén tömegek vonultak az utcára, és néhányan megpróbáltak behatolni az elnöki palotába. Az ügyészség szerint a demonstráció célja az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása volt.

A gázai tűzszüneti terv részleteiről tárgyalnak Kairóban az Izrael és a Hamász delegációja mellett Katar képviselői. Izrael elfogadta az amerikai elnök által javasolt visszavonulási vonalat, már csak a Hamásznak kell jóváhagynia a dokumentumot, és megkezdődhet a fogolycsere. Az izraeli kormányfő rezidenciája előtt felállított „Remény sátrában” a Gázai övezetbe hurcolt túszok családtagjai követelik a hazatérésükről szóló megállapodás bejelentését.

Változnak a vagyonelkobzás szabályai – a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

nap hírei

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában felemás elmozdulásokat láthattunk, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén voltak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesített a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.  A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően. Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt, amit az AMD szárnyalása is segített.

Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.

Israel and Hamas begin indirect talks in Egypt on Trump's Gaza peace plan

The talks are expected to be among the most consequential since the start of the war two years ago.

