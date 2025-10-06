Változnak a vagyonelkobzás szabályai – a nap hírei

Ma az aradi vértanúkra és az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezett a magyarság. 176 éve végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az Országház előtt félárbócra engedték az állami lobogót.

Átalakítaná a vagyonelkobzás szabályait a kormány. A cél, hogy a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb része visszakerüljön a közösség szolgálatába, és az uniós irányelveknek megfelelő, hatékonyabb rendszer jöjjön létre. A tervezet újítása az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának lehetősége.

Mától 4,5-ről 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamata, ezzel még kedvezőbbé vált a kisvállalkozások számára elérhető támogatott hitel. A kamatcsökkentés az SZKP MAX+ konstrukciókat érinti.

Megkezdődtek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. állami felvásárlásáról, miután a cég tulajdonosai a külföldi vevő helyett a magyar államnak ajánlották fel üzletrészeiket. A vállalat pénzügyi nehézségekkel küzd, 2021 óta 8,5 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.

Lyukas cipőkkel tiltakoztak a Karmelita kolostornál a szociális ágazatban dolgozók, akik az alacsony bérekre és a 2026-os költségvetésben elmaradó béremelésre hívták fel a figyelmet. A demonstráción felszólaló szakszervezeti vezetők azonnali intézkedéseket sürgettek, mivel sok dolgozó havi nettó 300 ezer forint alatt keres.

Meghekkelhették a Tisza Párt applikációját, amelynek fejlesztésén egy ukrán cég is dolgozhatott - írja az Index egy internetes fórum bejegyzése alapján. Úgy tudni, több mint 18 ezer Tisza-aktivista személyes adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A Nébih laboratóriuma ezúttal a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken mutatta ki a betegséget, így már 17 borvidéket érint a kórokozó.

Befejeződtek a vágányzári munkák Rákosrendezőnél, így mostantól akár 80 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok az érintett szakaszokon. A MÁV vezérigazgatója szerint ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent változást, ahol a megnövekedett féktávolság miatt még fontosabbá vált a biztonsági szabályok betartása.

Átadták az 5C jelű autópálya utolsó szakaszát, amely összeköti a magyar M6-os autópályát a horvát gyorsforgalmi hálózattal, így holnaptól megindulhat a forgalom Pélmonostor és a határ között. Az új útvonal gyorsforgalmi kapcsolatot biztosít Bosznia-Hercegovina felé is.

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen a Patrióták európai parlamenti frakciója. Az Európai Unió gyengébb, mint valaha, az Európai Bizottság hibás döntései tönkre teszik a kontinens gazdaságát, fenyegetik a polgárok biztonságát és kikezdik ki a tagállami szuverenitást – indokolta a döntést a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, egyben a frakció első alelnöke az Európai Parlamentben.

A Kreml nevében az orosz elnök sajtótitkára üdvözölte az amerikai elnöknek azt a kijelentését, miszerint "jó ötletnek tűnik" az orosz javaslat a nukleáris hadászati támadófegyverek csökkentésére. Ez a megkötött orosz-amerikai Új START-szerződés meghosszabbítására vonatkozik. Vlagyimir Putyin indítványozta, hogy a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a megállapodáshoz.

Két amerikai és egy japán tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat. A perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseiért Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell, valamint Szakagucsi Simon veheti majd át az elismerést decemberben, a Nobel-díjak átadásán.

Benyújtotta lemondását a francia kormányfő. Sébastien Lecornu kinevezése után csaknem 4 héttel, tegnap este mutatta be minisztereit. Az eredeti tervek szerint az új testület ma tartotta volna első ülését. A francia államfő azonban arra kérte a kormányfőt, hogy tegyen még egy utolsó tárgyalási kísérletet egy stabilitási platform létrehozására.

A csehországi választásokon győztes ANO mozgalom vezetője, Andrej Babis szerint Tomio Okamura lehetne a képviselőház új elnöke, miután megkezdődtek a koalíciós tárgyalások az SPD-vel és az Autósokkal. A három párt közös programja több pontban egyezik, és együtt 108 mandátummal rendelkeznének a 200 fős alsóházban.

Grúziában puccskísérlet vádjával indult eljárás 5 tüntetésszervező ellen, miután a helyhatósági választások estéjén tömegek vonultak az utcára, és néhányan megpróbáltak behatolni az elnöki palotába. Az ügyészség szerint a demonstráció célja az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása volt.

A gázai tűzszüneti terv részleteiről tárgyalnak Kairóban az Izrael és a Hamász delegációja mellett Katar képviselői. Izrael elfogadta az amerikai elnök által javasolt visszavonulási vonalat, már csak a Hamásznak kell jóváhagynia a dokumentumot, és megkezdődhet a fogolycsere. Az izraeli kormányfő rezidenciája előtt felállított „Remény sátrában” a Gázai övezetbe hurcolt túszok családtagjai követelik a hazatérésükről szóló megállapodás bejelentését.