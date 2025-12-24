Már legalább tizenöt ember haláláért felelhet a Tesla elektromos ajtónyitója

Három kontinens szabályozó hatóságai vizsgálják az elektromos működtetésű autóajtók biztonságát a Teslánál, mert egyes konstrukciók meghibásodhatnak, kizárva a tulajdonosokat vagy csapdába ejtve az utasokat – írja a Bloomberg cikke nyomán a Portfolio. A lap hozzáteszi, kutatásuk szerint már legalább 15 ember halálért felelhet a konstrukció.

Mint írják, a Model 3 tervezése során vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e mechanikus kilincsekre az ajtókon, a megbeszéléseken a vállalatvezér Elon Musk is többször részt vett. Neki határozott elképzelése volt arról hogy az autóban mindent, így az ajtókat is elektromosan kell vezérelni egy képernyőn keresztül. Álláspontját úgy fogalmazta meg: „A legjobb alkatrész az, ami nincs.”

A szempontok túlmutattak az esztétikán, a hagyományos kilincsek elhagyása kevesebb alkatrészt, így alacsonyabb költséget jelentett egy olyan elektromos autónál, amelyet a Tesla a meglévő modelljei árának nagyjából a feléért tervezett értékesíteni.

Csakhogy a döntésnek később következményei lettek, ugyanis a Tesla ajtóit egy alacsony feszültségü akkumulátor működteti, ami leállhat, különösen egy baleset után.

Ilyen esetben megeshet, hogy a bent tartózkodók csapdába esnek, ha nem tudnak a vésznyitókról, vagy nem érik el azokat. A nem működő ajtók egyes esetekben súlyos sérülésekhez járultak hozzá, és több száz fogyasztói panasz érkezett az amerikai Nemzeti Autópálya-közlekedésbiztonsági Hatósághoz, amely jelenleg vizsgálja az ügyet. Kínában fontolgatják az ilyen kilincsek betiltását, az európai szabályozók pedig kiemelt kérdésként kezelik az elektromos működtetésű ajtókra vonatkozó előírások szigorítását.

A Bloomberg összesítette az Egyesült Államokban bekövetkezett halálos baleseteket, amelyekben az ajtók működése szerepet játszhatott. A kutatás

legalább 15 halálos áldozatot azonosított egy tucatnyi balesetben az elmúlt évtizedben, amikor az utasok vagy a mentők nem tudták kinyitni a balesetet szenvedett és kigyulladt Tesla járművek ajtajait.

A Tesla nem reagált a lap megkeresésére. A vállalat korábban közölte: megfelel minden helyi és szövetségi jogszabálynak, és kiemelte, hogy járművei magas pontszámokat érnek el a törésteszteken.

A gyártó dizájnigazgatója, Franz von Holzhausen szeptemberben azt nyilatkozta, hogy a Tesla az ajtókilincsek újratervezésén dolgozik. Céljuk, hogy az elektromos és a kézi ajtónyitó mechanizmusokat kombinálják, és így intuitívabbá tegyék őket a „pánikhelyzetben” lévő utasok számára.