Lezuhant egy gép a török főváros közelében – videó

A Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép az ankarai Esenboga repülőtérről szállt fel helyi idő szerint este fél kilenckor, a kapcsolatot a géppel 40 perccel később vesztették el a török fővárostól délre található Haymana körzet felett, miután vészhelyzeti leszálláshoz engedélyt kért.

Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad vezérkari főnök mellett négy másik ember volt a fedélzeten.

Az NTV helyi televízió szerint a légi forgalmat átirányították az ankarai Esenboga repülőtér térségéből, a légi kikötőt pedig lezárták.

? Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside



◾️ Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara



✈︎ Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.

Egy biztonsági kamera helyi televíziós csatornákon megjelent felvételén látni lehetett, ahogy az éjszakai égbolt Haymana felett fénybe borul egy feltételezett robbanás következtében.

? Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief and 4 aides in an air crash near the Turkish capital Ankara



? Earlier, Turkish interior minister says contact drops with Tripoli-bound jet carrying Libyan army chief after takeoff from Ankara… pic.twitter.com/ZdHOREnwmB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Abdulhamid Mohammed Dbeibah, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője közölte, értesült a vezérkari főnök és az őt kísérő katonai delegáció halálának híréről és részvétét fejezte ki.

Líbia politikai és területi értelemben is megosztott ország. Nyugaton az Abdulhamid Mohammed Dbeibah ügyvezető miniszterelnök vezette kabinet, az ország déli és keleti térségeiben pedig a Halifa Haftár hadúrral szövetséges kelet-líbiai kormányzat gyakorolja a hatalmat.