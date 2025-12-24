ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.46
usd:
330.11
bux:
0
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ANKARA, TURKIYE - DECEMBER 24: Search and rescue operations continue after the wreckage of a Libya-bound business jet carrying Libyan Chief of Staff General Muhammad Ali Ahmad Al-Haddad is found 2 kilometers south of Kesikkavak Village in Ankaraâs Haymana district, following the aircraftâs emergency landing shortly after departing from Esenboga Airport and subsequent loss of contact with the control tower in Ankara, Turkiye on December 24, 2025. (Photo by Osmancan Gurdogan/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Osmancan Gurdogan/Anadolu via Getty Images

Lezuhant egy gép a török főváros közelében – videó

Infostart / MTI

Röviddel az Ankarából történt felszállást követően elvesztették a rádiókapcsolatot a líbiai vezérkari főnököt Tripoliba szállító repülőgéppel, amelynek időközben megtalálták a roncsait is a török főváros közelében – közölte kedden este Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X-en.

A Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép az ankarai Esenboga repülőtérről szállt fel helyi idő szerint este fél kilenckor, a kapcsolatot a géppel 40 perccel később vesztették el a török fővárostól délre található Haymana körzet felett, miután vészhelyzeti leszálláshoz engedélyt kért.

Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad vezérkari főnök mellett négy másik ember volt a fedélzeten.

Az NTV helyi televízió szerint a légi forgalmat átirányították az ankarai Esenboga repülőtér térségéből, a légi kikötőt pedig lezárták.

A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.

Egy biztonsági kamera helyi televíziós csatornákon megjelent felvételén látni lehetett, ahogy az éjszakai égbolt Haymana felett fénybe borul egy feltételezett robbanás következtében.

Abdulhamid Mohammed Dbeibah, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője közölte, értesült a vezérkari főnök és az őt kísérő katonai delegáció halálának híréről és részvétét fejezte ki.

Líbia politikai és területi értelemben is megosztott ország. Nyugaton az Abdulhamid Mohammed Dbeibah ügyvezető miniszterelnök vezette kabinet, az ország déli és keleti térségeiben pedig a Halifa Haftár hadúrral szövetséges kelet-líbiai kormányzat gyakorolja a hatalmat.

Kezdőlap    Külföld    Lezuhant egy gép a török főváros közelében – videó

törökország

líbia

lezuhant

ankara

védelmi miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Alapjaiban változtak meg a karácsonyi étkezési szokások Magyarországon – erről beszélt a séf az InfoRádióban. A hal ugyan megmaradt, de a többi hagyományos fogás helyét az egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek vették át.
 

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Durva átrendeződés az új autók piacán

Durva átrendeződés az új autók piacán

Az Európai Unióban idén novemberben összességében és az év eleje óta is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest, miközben emelkedett az elektromos járművek piaci részesedése az Európai Autógyártók Szövetsége, az ACEA kedden közzétett jelentése szerint.
VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Robbanás Moszkvában, a pápa békére szólított fel - Háborús híreink szerdán

Robbanás Moszkvában, a pápa békére szólított fel - Háborús híreink szerdán

Az orosz-ukrán háború fejleményei, valamint az azzal kapcsolatos üzenetek nem állnak meg december 24-én sem. Cikkünkben folyamatosan követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb robbanás Moszkvában: egyre durvább a helyzet, messze még a béke esélye is

Újabb robbanás Moszkvában: egyre durvább a helyzet, messze még a béke esélye is

Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

The largest release of Epstein-related documents yet from the justice department included some notable messages and several mentions of Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 09:08
Nagy változás Jézus születésének helyén – videó
2025. december 24. 08:30
Ha megvan a karácsonyfa, akkor haza is kell vinni, de nem mindegy hogyan - videó
×
×
×
×