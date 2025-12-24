Elképesztően ritka űrjelenséget figyeltek meg egy szomszédos csillagnál

Másodszor tudtak megfigyelni két aszteroida ütközését, ezúttal a Földtől mintegy 25 fényévnyire található Fomalhaut csillag közelében – írja a Science Alert híradása nyomán a 24.hu. A csillagot fiatal kora (440 millió év) miatt még mindig a keletkezéséből megmaradt törmelékkorong veszi körül.

Az eseményt a Hubble űrteleszkóp örökítette meg: eszerint két, körülbelül 60 kilométer átmérőjű kőzettömb csapódott egymásnak, amelyek ha túlélték volna az ütközést, még az is lehet, hogy bolygókká fejlődhettek volna.

Paul Kalas csillagász, a Berkeley Egyetem munkatársa elmondta, ez az első alkalom, hogy látott egy fénypontot a semmiből felbukkanni egy exoplanetáris rendszerben. Hozzátette, a korábbi Hubble-felvételek között sem volt látható hasonló.

A Fomalhaut egyébként is egy rendkívül érdekes csillag, mivel 2004-ben egy fényes objektumot észleltek a pályáján, amit a 2012-es újbóli vizsgálatok ismét megerősítettek, a Formalhaut b-nek pedig nevet is adtak – ez lett a Dagon. A bolygó azonban a 2014-es vizsgálat idejére teljesen eltűnt. A csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy az objektum bizonyára soha nem is volt bolygó, hanem egy fényes, táguló porfelhő, amely két aszteroida ütközéséből származik.

2023-ban aztán ismét megnézte a csillagot a Hubble, és a kutatók meglepetésére egy fényfolt jelent meg a közelében, amely gyanúsan hasonlított Dagonra. Jason Wang csillagász és társai aztán megállapították, hogy minden bizonnyal egy másik objektumról van most szó, ezért elnevezték Fomalhaut cs2-nek, miközben a Dagont Fomalhaut cs1-re minősítették le.

A Hubble észlelései, illetve a cs1 által mutatott változások megfigyelései alapján a kutatók kiszámították, hogy mindkét felhő valószínűleg hasonló méretű, kis testek ütközésének eredménye. Érdekes módon mindkettő a Fomalhaut-korong peremén, hasonló helyen keletkezett. Paul Kalas szerint ennek mindössze 100 ezer évente, vagy annál s ritkábban lenne szabad előfordulnia, ehhez képest 20 év alatt kétszer is megtörtént.