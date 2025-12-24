ARÉNA - PODCASTOK
A 2017. augusztus 1-én készült és 2024. augusztus 25-én közreadott képen Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás orosz-francia milliárdos alapítója és vezérigazgatója mosolyog, miután megbeszélést folytatott Rudiantara indonéziai kommunikációért és tájékoztatásért felelős miniszterrel Jakartában. Durovot 2024. augusztus 24-én este Franciaországban őrizetbe vették este a Párizs melletti Le Bourget repülőtéren. A TF1 francai kereskedelmi tévé és a BFM hírtelevízió közlése szerint a Durov elleni nyomozás középpontjában a Telegram moderátorainak hiánya áll.
Nyitókép: MTI/AP/Tatan Syuflana

Aki szeretne gyereket a Telegram alapítójától, annak most szerencséje van

Infostart

Az orosz tech-milliárdos összefogott egy termékenységi klinikával, és felajánlotta, hogy aki az ő örökítőanyagát választja, annak kifizeti a lombikprogramot.

Meghökkentő kampányba kezdett a moszkvai AltraVita nevű termékenységi klinika 2024-ben, ugyanis az intézmény a Telegram alapítójának, Pavel Durovnak a „magas genetikai kompatibilitású” és nem mellesleg ingyenes spermáját reklámozta. A felajánlás szerint a milliárdos techvezér fizeti a lombikprogramot minden 37 év alatti nőnek, aki az ő spermáját használja – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a 444.

A klinika weboldalán a mai napig szerepel az ezt reklámozó menüpont. A klinika egyik orvosa szerint egy kikötés van a jogi bonyodalmak elkerülése érdekében: a jelentkezőknek hajadon nőknek kell lennie. Az AltraVita magánklinika mind orosz, mind nemzetközi ügyfelek számára nyújt szolgáltatásokat.

Pavel Durov szerint nincs semmilyen pénzügyi, vezetői vagy operatív kapcsolatban a klinikával, évente egy-két alkalommal személyes üzenetváltásokon keresztül tartja a kapcsolatot a klinika igazgatójával, a klinikától független ügyekben.

A Telegram-vezér állítása szerint valamikor 2010 körül kezdett spermát adományozni. Először egy barátjának segített, aki gyereket szeretett volna, később pedig anonim módon adományozott, hogy enyhítse a „magas minőségű donoranyag” hiányát. Az adományozást ugyan évekkel ezelőtt abbahagyta, lefagyasztott örökítőanyaga továbbra is elérhető a klinikán.

Ösztönzőként 2024 nyarán egy olyat is mondott egy francia lapnak, hogy biológiai gyermekei egyenlő arányban részesülnek majd az örökségéből – feltéve, hogy azok tudják genetikailag igazolni állításukat. A Forbes becslése szerint Durov vagyona 17 milliárd dollár lehet, ennek nagy része a Telegramból származik, amelyet elmondása szerint egy nonprofit alapítványnak kíván hátrahagyni. Emellett meghatározatlan mennyiségű bitcoinnal is rendelkezik, amelyet állítása szerint 2013-ban vásárolt.

A jelenleg Dubajban élő techmilliárdos a spermadonációs akcióját kísérletnek tartja az egészséges sperma hiányának enyhítésére, valamint más férfiakat ösztönzésére. Eleinte szkeptikus volt a spermadonációval kapcsolatban, ám egy magánklinika vezetője meggyőzte meg arról, hogy ez állampolgári kötelessége, egyrészt jó genetikai adottságai, másrészt a csökkenő spermiumszám és a felfelé ívelő trendet mutató férfimeddőség miatt.

