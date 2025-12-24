ARÉNA - PODCASTOK
Karácsonyi égőkkel díszített és havas fenyőfa.
Nyitókép: Pixabay

Nagyot fordul az időjárás és jön a hó: ezeket kapjuk karácsonyra

Infostart

Élénkülő, erősödő északkeleti széllel hidegebb levegő érkezik, az eső mellett helyenként havazás is lehet. Kicsit később a száraz levegő is megérkezik, így egyre nagyobb területen visszatér a napsütés és újra jönnek az éjszakai fagyok.

Éjszaka a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol, és kis mennyiségben fordulhat elő eső, a hegyekben havas eső, hó is hullhat.

Szerdán napközben az ország délnyugati felén folytatódik a csapadékos idő, az esőt a déli óráktól nyugat felől egyre többfelé síkvidéken is havas eső, hó válthatja fel.

Estétől a csapadékzóna gyengül, de ekkortól nyugaton, délnyugaton síkvidéken is kialakulhat vékony hóréteg, arrafelé a hegyekben vastagabb hótakaró is összejöhet.

Az ország északkeleti felén viszont nem várható csapadék.

Az északkeleti szél éjszaka nagy területen megélénkül, napközben északkeleten meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

A csúcshőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb, keleten a melegebb az idő.

A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum.

