Nagyot fordul az időjárás és jön a hó: ezeket kapjuk karácsonyra

Éjszaka a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol, és kis mennyiségben fordulhat elő eső, a hegyekben havas eső, hó is hullhat.
Szerdán napközben az ország délnyugati felén folytatódik a csapadékos idő, az esőt a déli óráktól nyugat felől egyre többfelé síkvidéken is havas eső, hó válthatja fel.
Estétől a csapadékzóna gyengül, de ekkortól nyugaton, délnyugaton síkvidéken is kialakulhat vékony hóréteg, arrafelé a hegyekben vastagabb hótakaró is összejöhet.
Az ország északkeleti felén viszont nem várható csapadék.
Az északkeleti szél éjszaka nagy területen megélénkül, napközben északkeleten meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.
A csúcshőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb, keleten a melegebb az idő.
A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum.